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達瑞創新桃園龜山庫房21日火警 公司：不影響營運

中央社／ 台北22日電

達方今早公告，旗下持股55.72%的子公司達瑞創新，桃園龜山庫房21日晚間發生火警，火勢完全撲滅，無人員傷亡情況。初步評估對整體營運及財務無重大影響。

達方表示，桃園龜山庫房昨天晚間發生火警，起火原因待消防單位鑑定，生產未受影響。公司都有投保火災保險，待消防單位查證，待勘查結果進行相關理賠程序，不會影響公司營運，未來公司也會加強廠區安全的維護機制。

達瑞創新為達方子公司，主要經營自有品牌BESV，在高端電動輔助自行車（E-Bike）市場具有相當知名度。

達方旗下2大產品事業，包括老本行電腦鍵盤等IT相關事業，以及近年積極切入電動單車市場，拓展綠能事業。

今年以來，歐美單車市場持續面臨疫後庫存整理壓力，達方董事長蘇開建年初預告，綠能事業今年會比較辛苦。不過目前單車市場庫存調整已接近尾聲，達方綠能事業有望迎接復甦。

單車 車市 達方

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