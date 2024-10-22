高通推最新驍龍手機晶片 執行長艾蒙預告明年Oryon CPU激勵人心成果

晶片大廠高通21日於美國夏威夷舉辦2024年驍龍高峰會，公布推出最新旗艦級5G手機晶片Snapdragon 8 Elite，標榜是首顆納入其第二代Oryon CPU的驍龍系列手機晶片。高通強調，Snapdragon 8 Elite可驅動裝置上生成式 AI 的新時代，專為無縫處理運行複雜的多模態AI所打造。

根據高通的資料，Snapdragon 8 Elite的CPU與GPU都更加節能超過40％，Oryon CPU最大頻率達4.32GHz，遊戲效能大幅提升，光線追蹤表現提升35％，相機方面也支持AI光影重建、AI寵物套件等功能。

高通執行長艾蒙並在高峰會主題演講中預告，明年Oryon CPU還會帶來更激勵人心的成果。

高通第二代Oryon CPU最大頻率達4.32GHz，單以此數值來看，高於聯發科旗艦手機晶片天璣9400採用新一代Arm Cortex-X925 CPU的主頻3.62GHz。高通於2021年併購由蘋果前工程師成立的新創公司Nuvia，並借重其技術實力，逐步研發出如今的Oryon CPU。