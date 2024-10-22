鄭崇華、苗豐強 獲李國鼎獎

李國鼎科技發展基金會去年首設李國鼎獎，得主是台積電創辦人張忠謀，去年頒獎典禮上，張忠謀致詞時說「沒有他（李國鼎），就不會有台積電」，輝達創辦人黃仁勳特別來台觀禮引發關注。

李國鼎科技發展基金會昨日公布第二屆李國鼎獎得主，台達電子創辦人鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強獲獎。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，獎項設立旨在傳揚李國鼎資政的時代精神，第二屆將於十月二十八日舉辦頒獎典禮。