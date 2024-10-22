三星 Z Fold 6 SE 最薄折疊機 售價6.4萬
三星昨（21）日在韓國發表最新折疊機Galaxy Z Fold 6 Special Edition（Z Fold 6 SE），售價278.96萬元韓元（約新台幣6.47萬元），較同規格Galaxy Z Fold 6售價238.81萬韓元（約新台幣5.54萬元）略高，預計25日開賣。
根據三星官網資料，Z Fold 6 SE展開時，厚度僅4.9mm，折疊起來亦只有10.6mm，主螢幕放大至8吋，為三星史上最輕薄、螢幕最大的折疊機，整體重量更比Z Fold 6輕3公克，處理器同樣採用高通驍龍8 Gen 3晶片，可支援三星的AI功能，全面擴大其高階折疊機市場市占。
據悉，Z Fold 6 SE是甫於下半年推出的Z Fold 6的特別版，屬於更高階的特別機種，無論機身厚薄度或鏡頭都比一般版Z Fold 6規格更高。
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