高通 5G 旗艦晶片驍龍8 Elite 搶單第一波14品牌採用
高通21日發表最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite，首波即獲得多達14家品牌廠採用，與聯發科（2454）的新一波搶單大戰隨之引爆。
高通每年推出新旗艦晶片，都會同時宣布首波華麗的客戶群陣容，今年也不例外。高通宣布，華碩、三星、小米、OPPO、vivo、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、紅魔、紅米、realme、中興通訊等在內的OEM廠商與智慧手機品牌，將在未來幾周內推出搭載驍龍8 Elite的裝置。
高通最新驍龍8 Elite採用的Oryon CPU，最大頻率達4.32GHz，單以此數值來看，高於聯發科最新旗艦晶片天璣9400採用新一代安謀（Arm） Cortex-X925 CPU的主頻3.62GHz。高通於2021年併購由蘋果前工程師成立的新創公司Nuvia，並借重其技術實力，研發出如今的Oryon CPU。
聯發科的天璣9400同樣也採台積電3奈米製程打造，也標榜在功耗、影像、遊戲體驗與光追性能、生成式AI應用支援等方面有所升級。
外界密切觀察，市場對於雙方旗艦產品效能與功耗，還有生成式AI應用支援、遊戲與相機體驗、音訊、安全性等綜合表現的滿意程度，將決定接下來幾個月的出貨表現。
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