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鄭崇華、苗豐強 獲第二屆李國鼎獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

李國鼎科技發展基金會自去年開始首設李國鼎獎，首屆李國鼎獎得主是台積電（2330）創辦人張忠謀，李國鼎科技發展基金會昨（21）日公布第二屆李國鼎獎得主，由台達電子（2308）創辦人鄭崇華以及聯華神通集團董事長苗豐強獲獎。

去年李國鼎獎頒獎典禮上，張忠謀致詞時表示「李國鼎推動成立台積電，說服政府投資48%，沒有他（李國鼎），就不會有台積電」，頒獎典禮上總統蔡英文親自到場，輝達創辦人黃仁勳來台觀禮，成為科技產業年度盛事。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎獎的設立旨在傳揚李國鼎資政的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長的契機。

王伯元去年曾說明，李國鼎獎評審委員會在考量受獎對象的條件包含對台灣經濟與科技產業有重大貢獻、受到台灣社會高度認可、具國際高知名度以及與李國鼎有深厚淵源等四大重點。

今年第二屆李國鼎獎評審委員劉兆玄、王伯元、李世光、史欽泰、潘文炎、余範英、萬其超等共七人，全體無異議通過推舉鄭崇華及苗豐強二人獲獎，將於今年10月28日舉辦頒獎典禮。

台積電 張忠謀 董事長

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