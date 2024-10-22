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電視面板報價全面止跌 IT 產品價格壓力仍大

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎。 聯合報系資料照
面板雙虎。 聯合報系資料照

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日公布最新面板報價，電視面板受惠中國大陸十一長假促銷實績優於預期，10月所有尺寸價格全面止跌；惟IT用面板價格壓力仍大，其中監視器面板10月進入需求淡季，報價跌勢擴大，筆電面板也因客戶要求降價聲浪與日俱增，11月跌價壓力不小。

電視面板與IT面板報價走勢不同調，牽動雙虎營運。群創（3481）昨天公告，將於29日舉辦法說會，成為市場解讀面板後市重要方向球。

集邦研究副總范博毓表示，大陸以舊換新補貼政策奏效，銷量年增近20%，電視整機廠本季因而擴大加碼採購300萬片面板，帶動10月電視面板報價全面止跌。

范博毓說明，50吋與55吋等中尺寸電視面板近期需求較弱，但在面板廠控產下，價格可望在10月轉為持平。65吋與75吋大尺寸電視面板是這波舊換新政策帶動下直接受惠的尺寸區間，需求明顯轉強。加上面板廠嚴控10.5代廠產出，維持供需平衡下，預估10月價格持平。

另一家研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益指出，原先預期10月電視面板報價走跌，但從電視整機廠加碼採購、面板廠加緊趕工生產的現況，第4季報價都會持平。

IT面板市況則相對有壓，范博毓表示，監視器面板10月進入需求淡季，價格延續9月跌勢，尤其第3季末起，部分面板廠積極與品牌客戶談定第4季專案報價，對本季價格產生壓力。

觀察10月監視器面板報價，Open Cell面板價格跌幅將擴大到0.3至0.4美元；面板模組在主流尺寸價格將下跌0.2至0.3美元，相較9月跌幅擴大。

筆電面板方面，部分品牌客戶衝刺規模，10月上修第4季面板需求，支撐筆電面板出貨穩定，然部分面板廠為爭取訂單，對價格態度放軟，11月跌價壓力不小。

壓力 電視面板

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