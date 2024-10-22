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聯強新全球營運總部建築設計 多項第一

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強集團斥資近50億元，歷時六年打造的全新全球營運總部昨（21）日啟用， 聯強（2347）總裁杜書伍透露，全球營運總部許多設計創下全台第一，包括外牆採用雙層帷幕系統（Double Skin） 結合電動追日百葉設計，以及注重「陽光空氣水」，全棟用水每日過濾及裝設鎂離子氣泡水等。

聯強昨天進駐台北南港高鐵站前的「聯強國際大樓」。杜書伍指出，全球營運總部的啟用，不僅是聯強營運發展的重要里程碑，更象徵聯強穩健持續成長的堅實基礎，展現在全球市場持續拓展與深耕的決心。

杜書伍表示，聯強成立36年，將營運資金優先投注於拓展版圖與建構系統機制，陸續在亞太26個城市興建26座運籌中心與九棟辦公大樓，相當於以一年建造一棟樓的速度，總計投資於營建的金額超過200億元，在選地、設計、營建到物業管理累積不少經驗。

聯強新總部許多設計創下全台第一，例如外牆採用雙層帷幕系統結合電動追日百葉設計，從辦公區到走出辦公區、化妝間，透過崁燈與自然採光， 都能感受到環境光影的變化；化妝室全面監控PM2.5與二氧化碳等。

聯強

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