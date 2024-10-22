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聯強內外並進 獲利拚攀峰 總裁杜書伍樂觀營運

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯強集團總裁杜書伍。記者吳凱中／攝影
聯強集團總裁杜書伍。記者吳凱中／攝影

聯強（2347）集團昨（21）日啟用全新全球營運總部，同時釋出積極營運目標，看好今年營收、獲利有望創新高，明年在市況進一步改善下，有利業績進一步攀高。

聯強集團副總裁杜書全指出，今年市場狀況沒有如原先預期佳，但仍比去年好。從四大業務來看，企業商用市場今年相對不錯，因為AI及數位轉型需求持續進行。消費性業務方面，聯強今年比去年小幅成長，原先預期今年智慧手機、PC換機潮仍然發生，只是需求及增長幅度不如預期。

聯強營運概況
聯強營運概況

聯強總裁杜書伍表示，聯強過去幾年營運是兩線並行，除了外部不斷開拓業務外，內部也持續進行精實策略，透過數位化提升企業效率、降低成本，看好未來利潤表現將持續改善，對獲利帶來正面效益。

展望明年，杜書全指出，今年一些市場期待的樂觀因素應該會在明年發生，如一些AI應用、AI的產品，將帶動消費性市場需求走強。至於商用業務方面，數位轉型的需求仍將持續，帶動企業端IT設備的投資，整體而言，看好2025年將是相當不錯的一年。

聯強今年前三季營收3,129億元、年增11%，為歷史次高。四大業務均同步成長；聯強預計今年營收、獲利仍維持挑戰新高紀錄，明年在市況需求進一步改善下，目標明年營收更上層樓。

在海外布局方面，杜書伍看好澳洲市場發展，目前澳洲一年貢獻聯強營收超過600億元，聯強穩居澳洲第一大資通訊通路商寶座。在澳洲營運規模持續擴大下，聯強在墨爾本蓋新運籌中心，預計2025年上半年完工。

聯強除強化澳洲布局，近年積極開拓新興市場，從東南亞地區印尼、越南、泰國、印度等，近年延伸到中東及土耳其。

此外，美國11月有總統大選，業界擔心川普當選帶來的新風險。杜書伍回應，地緣政治因素持續延燒，可能會來影響，對生態會有挪移，但這個影響不大，僅為挪移效應、不會消失。

澳洲 營收 聯強

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