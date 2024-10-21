CRIF亞洲千大出爐！台積電奪亞洲冠軍 台68家企業入榜

隨著貿易與經濟整合的推動，全球經濟顯著成長，亞洲在2022年的全球GDP占比已達43.72%。其中，東亞、南亞和東南亞地區在2019至2022年間的平均經濟成長率更高於全球水平，這些地區的企業已成為促進區域經貿重要引擎。為響應全球對永續發展重視，CRIF中華徵信所就最新綜合評比納入70%財務數據、30%ESG數據，推出全新「CRIF Asia Top 1000」排名，調查不僅涵蓋中國大陸、日本、韓國、印度、台灣、泰國、港澳、印尼、馬來西亞、新加坡和菲律賓等地上市企業，在本排名包含亞洲11個主要經濟體中，台灣共計68家企業入選登榜，台積電（2330）更領銜榮獲全亞洲之冠。

根據Asia Top 1000的統計結果，80%的企業集中在東亞國家。其中，入榜企業依數量分別依序為日本334家、中國大陸285家、韓國102家、印度76家和台灣68家。台灣在首次公布的Asia Top 1000中，入榜企業總數獲得前五名的佳績，顯示出其強勁的經濟發展和競爭力。

在榜單的前十名中，韓國占據了最多的席位，有3家企業上榜；泰國、台灣和中國大陸各有2家，而日本也有1家入列。特別值得注意的是，台灣積體電路製造公司榮獲亞洲第一名，彰顯了台灣在亞洲經濟中的重要地位。此外，聯華電子（2303）也躋身亞洲Top 10，進一步顯示出台灣半導體產業蓬勃發展及扮演未來供應鏈要角的趨勢。

Asia Top 1000中，金融、電子元件和電力服務三大產業在亞洲經濟中扮演著舉足輕重的角色。其中，金融業以51家企業位居榜首，電子元件業和電力服務產業則分別以36家和35家企業緊隨其後。半導體產業的快速擴張不僅促進了電子元件業的出貨，還間接支撐了電力服務業的發展。此外，AI技術的迅速投產也進一步刺激了電力服務業成長，以滿足AI領域對電力的巨大需求。而在68家入選的台灣企業中，電子消費產業以9家企業居首，隨後是電腦及周邊設備產業和電子元件產業。這顯示出台灣企業在全球市場上以科技產業為主，尤其在電子消費領域擁有顯著優勢。