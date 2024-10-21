緯穎駁斥「X 違約」指控

伺服器代工大廠緯穎（6669）日前因特斯拉執行長馬斯克旗下社群媒體Ｘ，拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）的伺服器零件費用，因此在今年8月向法院對其提起民事訴訟，而外媒「servernews」21日指出，緯穎近日向法院修改訴狀，並將對馬斯克的指控調整擴大，並在指控列表中新增「兩個指控」。

據悉，緯穎為X所生產的伺服器零件總額累計達1.2億美元，其中緯穎已取消或收回約5,900萬美元（約新台幣18.8億元）的零件，向X求償剩下的6,100萬美元（約新台幣19.5億元）損失。據外媒servernews報導透露，在緯穎修改完的新指控中，除了重申「X拒絕並無視反覆的費用請求」，並怒控其宜「故意虛假陳述」和「疏忽虛假陳述」。

事實上，緯穎客戶囊括三大美系雲端服務供應商Meta、微軟（Microsoft）及亞馬遜AWS，2015年起雲端產業蓬勃發展，緯穎與客戶合作開發整機櫃，營收與獲利快速成長。

馬斯克接手推特後，開始縮減員工和雲端支出，也因為此收購案面臨不少訴訟。包括推特前執行長阿格拉瓦向馬斯克求償逾1.28億美元（約新台幣40.9億元）的遣散費，前董座寇德斯塔尼也稱X積欠他超過2,000萬美元（約新台幣6.3億元）的股票。其他前推特員工宣稱遭積欠獎金及遣散費。

外媒servernews報導稱，有業界人士聲稱，馬斯克一年半來甚至沒有為供應的伺服器付費。對此，馬斯克除否認了以上指控外，也代表X提告幾家廣告業者與企業，指控他們密謀抵制X，對X的廣告收入造成數十億美元的損失。