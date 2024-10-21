中華電信研究院投入創新技術研發 可望孕育未來小金雞

電信龍頭中華電信（2412）旗下中華電信研究院過去就曾孕育中華精測（6510）這隻「大金雞」，近年更積極投入創新技術研發，並以「深化創新創價優勢，開拓技術變現新局」為目標，持續將專利等「無形資產」，轉化成「有價技術」，近期中華電信研究院參加「台灣創新技術博覽會」，以「光收發系統」專利，獲得「通訊類」參賽組別最高榮譽-鉑金獎，累計拿下15項獎牌，或獎牌數創歷年最高，也再度蟬聯資通訊產業界獲獎第一。而中華電信研究院也可望成為未來極具潛力的小金雞。

「台灣創新技術博覽會」於10月17日至19日於台北世貿中心舉辦，集結約431家廠商，超過1,200件創新發明技術參展，並有來自台灣、韓國、泰國、印尼等廠商或機構近600件發明專利作品參賽，為國內外發明者重要的展演舞台。

中華電信研究院以優質發明專利參展並參加發明競賽，榮獲1座鉑金獎盃、5面金牌、4面銀牌、5面銅牌，共計15項，所獲得的總獎牌數創歷年新高，於資通訊產業界的獲獎數再度蟬聯第一，此外，中華電信研究院也獲得來自台灣、美國、巴西、科威特以及阿拉伯聯合大公國等多家廠商親臨展攤洽談，具體提升中華電信在國際上的知名度。

中華電信研究院院長蘇添財表示，感謝評審團對研究院的專利作品給予高度的肯定與青睞，此次獲獎數再創新高，充分展現中華電信在資通訊多元技術領域的前瞻創新研發實力。中華電信研究院致力於「深化創新創價優勢，開拓技術變現新局」，持續積極活化專利、論文等無形資產，轉化為引領資通訊產業應用發展的有價技術。

蘇添財強調，做為國內電信事業龍頭的研發機構，將持續關注全球最新科技發展趨勢，並與產學研界廣泛合作，共同攜手打造具關鍵核心技術的資通訊解決方案，開創出多元的商業應用價值。

中華電信研究院指出，「光收發系統」專利為研究院所自主研發的「光學雙向器」，將原接收及發送的光纖自2芯改為1芯，除有助於大幅節降（減半）光纖建設成本外，其所使用的被動光元件成本低、無需插電與安裝簡便（隨插即用），具備ESG節能效益。此專利除已技術授權國內合作廠商生產外，今年亦獲得日本專利並於IOWN Global Forum發表相關技術報告，將持續與合作廠商共同推動全球市場商機。

本次獲獎的中華電信研究院15件專利作品涵蓋多元資通訊技術領域，包含全光網路/光纖、行動通訊品保、智慧網管、跨語言（中文轉台語）智慧翻譯、智慧影像（含人臉）辨識與偵偽、智慧農業、無人機巡檢、元宇宙/AR應用、FIDO（Fast Identity Online）資安認證等。

其中，中華電信拿下金牌的「高心數高密度光纜」專利，其所用於產製600心高密度光纖，因外徑小，能於同一管道內布放更多光纜，以提升管道利用率，節降管道增設成本。600心高密度光纖因品質通過中華電信場域驗證，且正與國內光纖製造商洽談技術授權中，在會場獲得國外公司高度關注並積極探詢於國際市場拓展的可行性。

中華電信研究院指出，其餘4面金牌當中，「中文文字轉譯成台文或台語拼音之系統、方法及電腦可讀媒介」專利在於建立一個中文轉台語拼音與台語聲音合成的系統，提供高正確性（>95%）的即時翻譯、且合成出近乎真人發音品質的台語，可廣泛應用於台語教育，幫助學生學習台語發音；應用於客戶服務，為年長者提供更本土化、親和力高的互動體驗。

此外，中華電信研究院表示，「用於路面汙損分類辨識之方法及系統」專利在於應用AI深度學習技術，建立路面汙損偵測軟體模型，並與國內攝影機製造商合作，打造智慧影像辨識軟硬整合解決方案，應用於道路狀況自動化偵測，並即時將路損資訊通報維修單位，以提升用路人/車安全，以科技力支撐縣市政府「路平專案」。

而「共用光纖的光濾波系統和光濾波方法」專利在於針對5G基地台需大量光纖網路建設議題，中華電信研究院指出，藉由本專利所發明的FPC（Fronthaul PON Combiner）被動元件，即可與中華電信既有xPON網路共用光纖並連接至5G基地台，而不需再新建設光纖。除了便民（無需開挖馬路）之外，亦有效節降建設成本。「預測無線網路的用戶體驗劣化的電子裝置和方法」專利著重於收集使用者在接取無線網路的連線品質資訊，並建立機器學習及深度學習等技術，來預測使用者體驗品質是否劣化，並啟動預警機制及品質改善作業。