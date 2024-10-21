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熱錢流入助攻股匯雙漲 新台幣爆量強升站回31元

中央社／ 台北21日電

台積電法說會釋出樂觀訊號，破除金融市場觀望氣氛，熱錢再次大舉湧入，激勵股匯上演雙漲戲碼。新台幣兌美元盤中勁揚逾1角，今天收盤收31.985元，升9.8分，強勢重返31元，創逾半個月新高，交投繼續爆大量，台北及元太外匯市場總成交金額21億美元。

台積電17日法說會對營運樂觀展望，並看好人工智慧（AI）需求強勁，加上美股收紅，喚起外資信心，熱錢持續匯入並買超台股

台股今天在鴻海和聯發科穩盤，航運勁揚，支撐指數尾盤震盪翻紅，終場上漲55.26點，收在23542.53點；儘管台股僅小漲，外資繼18日大舉買超逾500億元後，今天接力買超台股211億元。

外匯交易員指出，外資重拾熱情，進場追捧台股，加上美元漲多拉回，帶動新台幣匯率猛烈上攻；新台幣兌美元今天以32.05元開盤後，升幅迅速擴大，升破32元整數大關，最高觸及31.937元、強漲1.46角。

央行統計，美元指數穩步走揚後，小幅修正，今天微跌0.02%，亞幣升貶互見，人民幣跌0.15%，韓元下挫0.49%，日圓小升0.17%，新台幣在外資匯入助攻之下，漲勢較顯著，升值0.31%。

外匯交易員分析，雖然熱錢流入，帶動新台幣擺脫連日膠著局面，開啟一波升勢，但美國總統大選在即，選情趨向白熱化，將使美元走勢震盪，甚至避險情緒可能推升美元走勢，令亞幣承壓。

台股 外資 新台幣

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