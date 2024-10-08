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遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

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遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
最近國內上市公司、金融機構官網頻遭攻擊，臺灣證券交易所官網8日下午部分網頁當機，疑似再度遭駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片
最近國內上市公司、金融機構官網頻遭攻擊，臺灣證券交易所官網8日下午部分網頁當機，疑似再度遭駭客攻擊。圖／聯合報系資料照片

最近國內上市公司、金融機構官網頻遭攻擊，臺灣證券交易所官網8日下午部分網頁當機，疑似再度遭駭客攻擊，若是，將是證交所官網繼9月12日遭親俄駭客NoName057攻擊之後，第二次遇到網路攻擊。惟證交所官網已於8日下午4時12分左右修復。

對於8日下午官網部分網頁當機原因，證交所表示，正在查詢原因中。

近期桃園國際機場、證交所、銀行紛傳出遭駭客攻擊，聯電（2303）、緯創（3231）、台塑化（6505）也被攻擊，刑事局正密切注意。根據聯合報日前報導，有科技偵查官警說，有資安資料指出，這波攻擊疑是俄羅斯駭客發動，可能與賴清德總統的「中俄領土」發言有關。

俄羅斯 證交所 賴清德 駭客

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