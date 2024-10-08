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訂單轉移至大陸廠！競國宣布停止台灣廠生產、辦理大量解僱

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
競國宣布停止台灣廠生產，訂單轉移至大陸廠，辦理大量解僱。記者尹慧中／攝影
競國宣布停止台灣廠生產，訂單轉移至大陸廠，辦理大量解僱。記者尹慧中／攝影

競國（6108）今日宣布，公司113年10月8日董事會決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。

相關訊息再次證實9月10日本報獨家報導競國向客戶通知的關廠訊息。

競國今日提到，台灣廠自疫情結束後，因消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，致使台灣廠的本業自111年度起已連續虧損三年，考量未來市場情況及維護股東權益，本公司擬自113年12月25日起，停止台灣廠生產計劃，未來將訂單轉移至子公司競陸電子(昆山)有限公司生產。

競國提到，公司台灣廠部分人員配合需求留任，其餘人員依據勞動基準法及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工。資遣通報日：預計113年10月9日。資遣生效日：預計113年12月下旬。公司基於集團營運績效之考量，及為減少虧損並提升股東權益下，所做出之調整。

競國提到，本案業經113年10月8日審計委員會審議通過後，提請董事會討論決議通過。

資遣

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