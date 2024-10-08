Google Cloud、LUXGEN攜手建雲 用資料分析、AI雙引擎搶市

鴻海、LUXGEN合作的第一款電動車n7，自今年3月推出以來，銷售成績不錯。因應LUXGEN n7從行銷、銷售到客服全面線上化的新模式，Google Cloud、LUXGEN宣布合作，建立資料雲端策略，運用客戶資料平台（CDP）、雲端與人工智慧（AI）技術，布局車聯網創新數據應用，探索行車數據的商用化價值。

Google Cloud台灣業務副總經理呂欣育表示，隨著汽車產業邁向「CASE」趨勢，也就是連線（Connected）、自駕（Autonomous）、分享與服務（Shared & Service）、電氣化（Electrified）等四大趨勢，聯網化與 AI 化可望為車主帶來更多的行車安全與便利性，也將為車廠帶來更多創新的商業模式；Google Cloud 提供具備先進技術、高擴充性且符合資安規範的雲端基礎架構、強大的資料分析工具、專業團隊的在地支持，成功為 LUXGEN 打造客戶資料平台與AI智能客服系統，提供車主線上使用體驗，希望助力 LUXGEN 在方興未艾的電動車市場搶得致勝先機。

有別於過往的油車，LUXGEN n7在電動車車款展示、銷售的路徑全面採取線上化，唯一的線下接觸就是試乘，採用BigQuery打造客戶資料平台，將有助LUXGEN營運策略與數據更完整連結，以現有車主資料建立消費者輪廓分析和辨識需求，將潛在客群區分提供給第一線銷售人員，運用雲端數據分析進行更精準和高效的受眾行銷服務，與過往相比，成本降低了80%，並大幅優化資料處理時間。

LUXGEN也運用BigQuery改善行銷和銷售表現，其行銷和銷售團隊可以從原本的數小時，到現在僅需幾分鐘，就可以透過資料貼標分群辨識客群，除了提升資料處理的效率外，也能針對客群收集喜好等相關資訊，提供更貼近消費者需求的服務，提升售前服務品質。

為帶給消費者更好的售後服務、解決車主疑難雜症，LUXGEN也將運用Google的Gemini AI基礎模型，將LINE官方群組打造成AI智能客服系統。運用 LUXGEN 操作手冊訓練AI模型，針對車主在偏向功能操作和維修指引類型的大宗疑問快速排解，同步將難題分流導引到真人客服，提升客服回饋品質。智能客服系統上線兩個月內，已累積16萬用戶，有效減少三分之一的客服處理需求。

Google Cloud與LUXGEN從規劃到建置智能客服僅耗時兩周，並在一個多月內完成測試、上線服務。

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