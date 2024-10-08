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主權AI議題成主流 鴻海劉揚偉：伺服器將走向在地製造
全球各國主權AI（人工智慧）意識興起，由於許多機敏資料都將會存放在AI伺服器之中，鴻海董事長劉揚偉預料，未來伺服器也會走向當地製造、給當地國家使用。
主權AI概念，最早由輝達執行長黃仁勳提出。黃仁勳今年二月在杜拜世界政府高峰會發表演說時提倡主權AI概念，他呼籲各國應利用自己本國的基礎設施、數據、人力，產出自己的AI，以滿足自己國家的需求和目標。黃仁勳認為，主權AI不僅可以增強國家的科技創新能力，也用來保護、推廣本國文化、語言和知識。
劉揚偉指出，當愈來愈多國家建置主權AI時，很多國家相關機密資訊都會在裡面，為了要確保伺服器的機密性、安全性，相關產品未來將會走向當地製造。
鴻海AI伺服器今日正式在科技日中亮相，對於接下來的產品布局，劉揚偉表示，輝達GB200已量產出貨，就GB200而言，不論是GPU（圖形處理器）、CPU（中央處理器）、半導體，包括如水冷方案、水路連接器等零組件，可掌握的零組件達80%至90%，都是鴻海尋求相關供應鏈夥伴來製造，這也是垂直分工的能力。
目前輝達GB200已在墨西哥量產，產能相當巨大；至於新產品GB300的發展，新產品要請輝達親自對外公布，不過，相關供應鏈一定會密切合作，共同來開發相關產品。
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