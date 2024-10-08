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瑞軒營收／第3季74.3億元 寫近31季單季新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）2024年9月合併營收24.62億元，月減6.1%，年增35.2%。第3季合併營收74.3億元，季增26.3%，年增49.8%，寫近31季單季新高。

瑞軒已於第3季完成現金減資6.01億元作業，股本降為68億元，每股淨值提升為20.48元。受上周颱風停班影響，8日為瑞軒現金減資退還股款發放日。瑞軒今天股價逆勢小漲0.1元，成交量3,193張，收21.35元。

瑞軒表示，第3季受惠於消費電子業務傳統旺季，加上大型運動賽事帶動電視換機潮、電競監視器訂單增加，推升單季營收站上近八年來單季新高，略低於2017年第4季的87.2億元。

瑞軒累計今年前九個月合併營收176.53億元，較去年同期的121.05億元年增45.8%。瑞軒上半年稅前淨利10.05億元，本期淨利8.26億元，每股盈餘1.1元。

營收 瑞軒

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