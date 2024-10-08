ODM備料放緩！MLCC出貨量第4季恐季減3.6% 惟AI需求仍續揚

根據集邦（TrendForce）最新調查，近期經濟數據顯示美國市場通膨持續降溫，聯準會更於九月宣布降息兩碼，以防經濟成長放緩甚至衰退。此外，國際地緣政治和美國總統大選情勢詭譎多變，可能導致消費者降低支出意願，保守、降級的消費態度恐將成為衝擊年末節慶購物需求的一項主要風險。集邦預估2024年第4季MLCC供應商出貨總量約12,050億顆，季減3.6%。

手機、筆電旺季訂單保守、唯AI伺服器需求穩健 日韓供應商主要受益

集邦表示，ODM釋出的第4季筆電預報訂單量（Forecast）平均下滑5%至8%。由於品牌方對手機、筆電、網通、平板等訂單規劃保守，僅部分商用筆電以及華為新款三折手機備貨需求小幅上揚，導致ODM九月中旬的備料轉趨謹慎，即使面對中國大陸十一長假和歐美節慶需求，其備料態度也相對謹慎。此外，Apple雖已推出AI賦能的iPhone 16，但Apple Intelligence尚須時間成熟相關應用，能否引發換機潮仍有變數。

反觀AI伺服器需求持續升溫，輝達NVIDIA Blackwell GPU雖因光罩設計修改而推遲至第4季中旬量產，但市場對Hopper架構的需求不斷成長，第4季H100/H200 GPU訂單增加65%，降規版H20 GPU訂單也增加33%。

這些情況同步帶動美系CSP客戶對400G Switch交換機，以及亞馬遜（AWS）的AI加速卡（採用Annapurna 網路晶片）等需求持續增長，部分網通廠第4季預報訂單量因此平均成長近15%。集邦指出，第4季對高階MLCC備貨的需求變化不大，日、韓供應商將有更多時間規劃產能調配，以因應明年GB200訂單放量的需求。

美元走弱、亞幣轉強 MLCC 供應商運營、定價壓力升高

美國聯準會正式啟動降息循環，美元因此轉弱，推升亞洲貨幣上漲，九月中旬日幣更一舉突破140日圓兌1美元。集邦表示，第4季MLCC供應商面臨訂單需求放緩，匯兌損失風險驟增也將增添其營運壓力。因此，供應商計畫控制產能稼動率、壓低庫存水位以穩定產品定價，進而維持營收與獲利。

根據集邦調查，目前日、韓廠業者的平均產能稼動率都維持在八成以上，台、陸廠依舊在六到七成間盤旋。由於今年下半年旺季開局不如預期，加上第4季訂單需求放緩，使得供應商對運營與定價態度轉趨審慎。