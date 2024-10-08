鴻海科技日／新款EV登場 劉揚偉：委外製造與區域製造是兩大趨勢
鴻海（2317）科技日（HHTD 2024）8日舉行，並揭示了新款的電動車，Model U與Model D，其中，Model U是一款20人座的小型巴士，至於Model D則是七人座的MPV。鴻海董事長劉揚偉表示，全球電動車發展趨勢正如我們所預期，朝向委外製造與區域製造的方向發展，對鴻海未來拓展電動車版圖深具信心。
針對明年全球電動車市況？歐洲、中國與日本市場都有下滑狀況，加上高關稅的衝擊？劉揚偉表示，現在EV（電動車）狀況跟我們當初預期非常接近，這時間可能會再持續一到兩左右。
他說，我們那時候預期兩件事，首先是因為電動車興起，把過去以汽油引擎進入汽車市場的門檻降低，所以競爭廠商非常多，不像過去一百多年在油車時代，就只有那些品牌廠商，就是會做引擎的廠商。若今天大家看看中國大陸和其他國家的狀況，幾百家廠商都能做EV，當競爭者變多的時候，我們有提過 time to market 和 time to cost 變得非常重要，最終結果一定是垂直分工，這是我們在PC和手機上看到的。
他說，現在看到很多車廠自己擁有整車製造廠，我相信那個時代會過去，未來一定會變成我（汽車品牌）擁有相關技術、擁有行銷（marketing） 能力、擁有客戶信賴，但不必擁有自己生產。自己（品牌汽車）生產的相關附加價值是相對低的，對整車OEM來講，這是我們三四年前預測的結果，這跟我們的預測是一樣的。
他說，電動車製造一定要模組化與標準化平台，這就是我們（鴻海）現在在走的，那麼多車子，裡面的底盤大致上都是同一個底盤，所以我們做得非常標準化與模組化，所以新車推出可以出得這麼快。
他指出，第二個預期就是，以汽車那麼大的產品，區域製造（regional manufaturing） 一定是個方向，因為區製造或當地國家製造，所以我們提前布局好幾個國家，剛提到關稅壁壘，對於我們若在當地製造的話，這只有好處沒有壞處。所以對我們來講，跟我們預測的差不多，我們方向是正確的，會持續朝此推動。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法
📢 Windows 11重大更新刪除「29年超實用軟體」！網嘆「沒它不行」 微軟曝解方
📢 LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月
📢 果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買
📢 【開箱】Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人
📢 Google生日慶優惠一次看！Pixel 9 Pro送9800 配手錶折2千又送點數
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言