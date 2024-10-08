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鴻海科技日／新款EV登場 劉揚偉：委外製造與區域製造是兩大趨勢

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技日，發表新款電動車Model U。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日，發表新款電動車Model U。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）科技日（HHTD 2024）8日舉行，並揭示了新款的電動車，Model U與Model D，其中，Model U是一款20人座的小型巴士，至於Model D則是七人座的MPV。鴻海董事長劉揚偉表示，全球電動車發展趨勢正如我們所預期，朝向委外製造與區域製造的方向發展，對鴻海未來拓展電動車版圖深具信心。

針對明年全球電動車市況？歐洲、中國與日本市場都有下滑狀況，加上高關稅的衝擊？劉揚偉表示，現在EV（電動車）狀況跟我們當初預期非常接近，這時間可能會再持續一到兩左右。

他說，我們那時候預期兩件事，首先是因為電動車興起，把過去以汽油引擎進入汽車市場的門檻降低，所以競爭廠商非常多，不像過去一百多年在油車時代，就只有那些品牌廠商，就是會做引擎的廠商。若今天大家看看中國大陸和其他國家的狀況，幾百家廠商都能做EV，當競爭者變多的時候，我們有提過 time to market 和 time to cost 變得非常重要，最終結果一定是垂直分工，這是我們在PC和手機上看到的。

他說，現在看到很多車廠自己擁有整車製造廠，我相信那個時代會過去，未來一定會變成我（汽車品牌）擁有相關技術、擁有行銷（marketing） 能力、擁有客戶信賴，但不必擁有自己生產。自己（品牌汽車）生產的相關附加價值是相對低的，對整車OEM來講，這是我們三四年前預測的結果，這跟我們的預測是一樣的。

他說，電動車製造一定要模組化與標準化平台，這就是我們（鴻海）現在在走的，那麼多車子，裡面的底盤大致上都是同一個底盤，所以我們做得非常標準化與模組化，所以新車推出可以出得這麼快。

他指出，第二個預期就是，以汽車那麼大的產品，區域製造（regional manufaturing） 一定是個方向，因為區製造或當地國家製造，所以我們提前布局好幾個國家，剛提到關稅壁壘，對於我們若在當地製造的話，這只有好處沒有壞處。所以對我們來講，跟我們預測的差不多，我們方向是正確的，會持續朝此推動。

鴻海新款電動車 Model D。記者蕭君暉／攝影
鴻海新款電動車 Model D。記者蕭君暉／攝影
鴻海新款電動車 Model D。記者蕭君暉／攝影
鴻海新款電動車 Model D。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日，發表新款電動車Model U。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日，發表新款電動車Model U。記者蕭君暉／攝影

電動車 鴻海

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