鴻海科技日兩千嘉賓蒞臨 秀量產GB200新能源及衛星
全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）舉辦的年度科技盛事，鴻海科技日（Hon Hai Tech Day, HHTD24）於8日舉行開幕活動，總共有超過2,000位來自海內外貴賓、合作夥伴共襄盛舉。科技日邁入第五年，首次將活動擴大到兩天，今年由劉揚偉董事長搭乘MODLE C越野拉力版進場拉開序幕。
第一天上午的重磅講者邀請到輝達（NVIDIA）、Intrinsic、SIEMENS、Thales Alenia Space等，總計20位產業領袖、鴻海高階主管在開幕活動陸續登台，並且正式推出MODEL D新世代多功能生活休旅車以及MODEL U新型態電動中型巴士。
「鴻海正在加速你的想像力！」鴻海科技集團董事長在開幕致詞時表示，「鴻海三大智慧平台核心技術背後的推動力就是AI人工智慧。我們正在利用AI不斷改善我們的營運，同時也通過為客戶製造的產品來推動AI發展。今年是鴻海成立50周年。我們從製造連接器起家，到如今提供平台解決方案，並不斷發展更複雜的核心技術能力，現在更要打造由AI驅動的三大智慧平台，成為客戶最值得信賴的夥伴。」
今年鴻海科技日以「Accelerating Imagination」為主軸，透過各類論壇對話與技術展品，呈現鴻海完整AI解決方案，以及三大平台融入AI全面應用範例，並藉此展現鴻海創新速度與科技領先地位。
今年科技日另一亮點，鴻海宣布將攜手合作夥伴投入新能源領域，並逐漸扮演越來越重要的角色，特別是在電動車（EV）和能源儲存（Energy Storage System, ESS）方面的布局。因此，今年的智慧電動車夥伴對談特別聚焦在鴻海的新能源發展，邀請由比爾·蓋茨創立的Breakthrough Energies合作夥伴Libby Wayman、全球能源公司GE Vernova永續長Roger Martella、BMW i Ventures董事總經理Marcus Behrendt、Our Next Energy創辦人暨技術長Mujeeb Ijaz上台分享，與鴻海的未來合作願景。
對談主持人鴻海產品長蕭才祐表示，「作為全球領先的電子製造商，鴻海擁有累積多年的製造能力，未來會將這些技術應用於電動車產業和新能源領域，並與能源產業龍頭廠商擴展清潔能源供應鏈本地化和垂直整合。」
鴻海在去年11月成功發射珍珠號低軌衛星後，兩顆衛星累計至今環繞地球超過4,900 次，不僅成功取得太空履歷，引起航太產業關注。歐洲最大衛星製造商 Thales Alenia Space(TAS)，今年也首次參與鴻海科技日活動，策略及通訊衛星解決方案副總裁 Didier Le Boulc'h 登台宣布 Thales Alenia Space 將與鴻海建立合作夥伴關係。
鴻海憑藉其全球 ICT 和電動車供應鏈佈局，結合 TAS 在太空領域的關鍵技術，雙方將共同投入低軌衛星星系市場，為即將到來的 6G 時代做好全面準備，推動太空通訊技術的革新與應用。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法
📢 Windows 11重大更新刪除「29年超實用軟體」！網嘆「沒它不行」 微軟曝解方
📢 LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月
📢 果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買
📢 【開箱】Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人
📢 Google生日慶優惠一次看！Pixel 9 Pro送9800 配手錶折2千又送點數
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言