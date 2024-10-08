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鴻海科技日兩千嘉賓蒞臨 秀量產GB200新能源及衛星

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Model U。鴻海／提供
Model U。鴻海／提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）舉辦的年度科技盛事，鴻海科技日（Hon Hai Tech Day, HHTD24）於8日舉行開幕活動，總共有超過2,000位來自海內外貴賓、合作夥伴共襄盛舉。科技日邁入第五年，首次將活動擴大到兩天，今年由劉揚偉董事長搭乘MODLE C越野拉力版進場拉開序幕。

第一天上午的重磅講者邀請到輝達（NVIDIA）、Intrinsic、SIEMENS、Thales Alenia Space等，總計20位產業領袖、鴻海高階主管在開幕活動陸續登台，並且正式推出MODEL D新世代多功能生活休旅車以及MODEL U新型態電動中型巴士。

「鴻海正在加速你的想像力！」鴻海科技集團董事長在開幕致詞時表示，「鴻海三大智慧平台核心技術背後的推動力就是AI人工智慧。我們正在利用AI不斷改善我們的營運，同時也通過為客戶製造的產品來推動AI發展。今年是鴻海成立50周年。我們從製造連接器起家，到如今提供平台解決方案，並不斷發展更複雜的核心技術能力，現在更要打造由AI驅動的三大智慧平台，成為客戶最值得信賴的夥伴。」

今年鴻海科技日以「Accelerating Imagination」為主軸，透過各類論壇對話與技術展品，呈現鴻海完整AI解決方案，以及三大平台融入AI全面應用範例，並藉此展現鴻海創新速度與科技領先地位。

今年科技日另一亮點，鴻海宣布將攜手合作夥伴投入新能源領域，並逐漸扮演越來越重要的角色，特別是在電動車（EV）和能源儲存（Energy Storage System, ESS）方面的布局。因此，今年的智慧電動車夥伴對談特別聚焦在鴻海的新能源發展，邀請由比爾·蓋茨創立的Breakthrough Energies合作夥伴Libby Wayman、全球能源公司GE Vernova永續長Roger Martella、BMW i Ventures董事總經理Marcus Behrendt、Our Next Energy創辦人暨技術長Mujeeb Ijaz上台分享，與鴻海的未來合作願景。

對談主持人鴻海產品長蕭才祐表示，「作為全球領先的電子製造商，鴻海擁有累積多年的製造能力，未來會將這些技術應用於電動車產業和新能源領域，並與能源產業龍頭廠商擴展清潔能源供應鏈本地化和垂直整合。」

鴻海在去年11月成功發射珍珠號低軌衛星後，兩顆衛星累計至今環繞地球超過4,900 次，不僅成功取得太空履歷，引起航太產業關注。歐洲最大衛星製造商 Thales Alenia Space(TAS)，今年也首次參與鴻海科技日活動，策略及通訊衛星解決方案副總裁 Didier Le Boulc'h 登台宣布 Thales Alenia Space 將與鴻海建立合作夥伴關係。

鴻海憑藉其全球 ICT 和電動車供應鏈佈局，結合 TAS 在太空領域的關鍵技術，雙方將共同投入低軌衛星星系市場，為即將到來的 6G 時代做好全面準備，推動太空通訊技術的革新與應用。

Model D。鴻海／提供
Model D。鴻海／提供

AI 電動車 鴻海

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