電動車市場出現轉折 劉揚偉：與鴻海原先預期接近

鴻海科技日今（8）日登場，全新的兩款車種Model D、Model U首度現身，不過，隨著電動車市場成長動能出現轉折、歐美市場陸續對中國電動車課以高關稅，電動車市場似乎出現全新變化。鴻海董事長劉揚偉表示，電動車目前市況與鴻海原先預期相當接近，車商必須要以更快的時機、更好的成本進入市場才能致勝，這也是為什麼當初鴻海以CDMS（委託設計製造服務）作為電動車策略的主因。

全球電動車市場氛圍今年出現大反轉，隨著消費者趨於保守，電動車銷售量、售價也跟著下滑。根據國際市調公司Business Insider資料顯示，2024年全球電動車平均價格較2023年下降17%，反映出消費者態度逐步謹慎，市場也浮現供過於求的景況。與此同時，為了保護本地汽車產業，歐美也對中國大陸電動車祭出重稅，歐盟上周就宣布祭出48%重稅牽制中國大陸電動車進入歐洲市場。

對於全球電動車市場的不確定性，劉揚偉指出，這樣的情況跟鴻海原先預期的相當接近。

劉揚偉表示，鴻海先前就預期，電動車引擎進入門檻低，這讓愈來愈多汽車新創業者進入市場，不像過去100多年的油車時代，市場中僅有幾個大車場。正因為競爭者變多，鴻海先前就提過「Time To Market」以及「Time to Cost」相當重要，產業必須要做好垂直分工，而這項經驗也是從手機以及PC中看到的。

也正因為如此，對於車廠來說，最重要的目標是擁有「Time To Market」的能力，擁有客戶對自己的喜愛，但不需要自己生產，如果自己生產，反而讓附加價值變低，這是過去3-4年看到的結果。

劉揚偉表示，之所以提出CDMS，讓底盤標準化、模組化，就是鴻海新車可以出那麼快的原因，也是讓客戶能夠擁有「Time To Market」能力的關鍵。這是當初的第一個預期。

此外，汽車那麼大的產品，在地化生產一定會是重要方向，劉揚偉說，這是鴻海的第二個預期。正因為汽車生產必須在地化，鴻海很早就提前布局好幾個國家，在有關稅壁壘的地區，要是能夠在當地製造，只有好處，沒有壞處。

劉揚偉說，目前電動車市場的態勢與鴻海預測的差不多，鴻海未來也會持續朝整個方向來推動。