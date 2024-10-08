和碩 展示新光網路開放式與解構式400G Transponder
和碩（4938）正在開發新一代Transponder/Muxponder，應用於運營商長距離DWDM傳輸光網路與資料中心互連，並符合全球環境、社會和治理（ESG）趨勢和倡議。
為展示最新的光網路400GTransponder/Muxponder產品，和碩將在今年的IOWN第七屆全球會員大會上展示開放和解構式的硬體平台「Endeavor」，該大會將於10月8日至11日在台灣台北舉行。
Pegatron 400G Transponder/Muxponder 「Endeavor」是一個開放平台，其中硬體和軟體皆為可解構的，允許營運商建構具有 TIP OOPT 相容互通性的完整解決方案。此外，透過支援開源和商業軟體，Endeavour基於Linux的平台可與ONIE等開源軟體和非專有商業NOS整合使用。
和碩資深副總兼技術長徐衍珍表示，這是和碩第一次參加IOWN，我們很榮幸能加入IOWN社群。和碩能夠更早地洞察IOWN APN技術和產品定義，並積極與IOWN成員合作POC，特別在IOWN APN和DCI（數據中心基礎設施）的領域，我們期望與 IOWN 社群共同成長與茁壯。
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