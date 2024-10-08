快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

和碩 展示新光網路開放式與解構式400G Transponder

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）正在開發新一代Transponder/Muxponder，應用於運營商長距離DWDM傳輸光網路與資料中心互連，並符合全球環境、社會和治理（ESG）趨勢和倡議。

為展示最新的光網路400GTransponder/Muxponder產品，和碩將在今年的IOWN第七屆全球會員大會上展示開放和解構式的硬體平台「Endeavor」，該大會將於10月8日至11日在台灣台北舉行。

Pegatron 400G Transponder/Muxponder 「Endeavor」是一個開放平台，其中硬體和軟體皆為可解構的，允許營運商建構具有 TIP OOPT 相容互通性的完整解決方案。此外，透過支援開源和商業軟體，Endeavour基於Linux的平台可與ONIE等開源軟體和非專有商業NOS整合使用。

和碩資深副總兼技術長徐衍珍表示，這是和碩第一次參加IOWN，我們很榮幸能加入IOWN社群。和碩能夠更早地洞察IOWN APN技術和產品定義，並積極與IOWN成員合作POC，特別在IOWN APN和DCI（數據中心基礎設施）的領域，我們期望與 IOWN 社群共同成長與茁壯。

和碩 軟體

延伸閱讀

IOWN大會在台灣舉辦 和碩展示400G光網路產品

新光全國健行減碳生活節台中場 600民眾到場同樂

颱風山陀兒來襲不怕 台中新光、大遠百、廣三和中友都開店

和碩董座談印度製造 產品更多元

相關新聞

獨家／百大新創狂掃銀彈！內行：資金已朝「三領域」聚焦

近兩年AI人工智慧旋風席捲全球，不僅賦予市場極為龐大的商機，同時也吸引國內外新創投資界的目光，更為百大新創企業帶來了滿手...

競國關閉台灣廠定案了？今下午4點重訊說明

競國（6108）預計於8日16時00分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由蔡政宏財務處長說明董事會重大決議事宜。外界猜...

中興電營收／訂單滿手 前三季186億創同期新高

中興電（1513）8日公告，9月營收21.05億元，年增23.15%；累計今年前三季營收186.58億元，年增14.48...

瑞軒營收／第3季74.3億元 寫近31季單季新高

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）2024年9月合併營收24.62億元，月減6.1%，年增35.2%。第3季合併營收74....

ODM備料放緩！MLCC出貨量第4季恐季減3.6% 惟AI需求仍續揚

根據集邦（TrendForce）最新調查，近期經濟數據顯示美國市場通膨持續降溫，聯準會更於九月宣布降息兩碼，以防經濟成長...

鴻海科技日兩千嘉賓蒞臨 秀量產GB200新能源及衛星

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）舉辦的年度科技盛事，鴻海科技日（Hon Hai Tech Day, HHTD24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。