鴻海科技日／董座劉揚偉：繼主權AI之後 主權伺服器將興起

鴻海（2317）科技日（HHTD 2024）8日舉行，董事長劉揚偉在會後接受訪問時表示，大家都聽過主權人工智慧（AI），未來將會看到主權伺服器的興起，這是趨勢。他強調，未來在伺服器製造上，會在當地國家製造給當地國家用，我們所看到的方向是朝此發展中。因為如果AI有很多跟國家機密的相關資訊在內，這些AI相關的軟體跑在AI相關的伺服器，也要確認他的安全性。

針對輝達（NVIDIA）GB200伺服器的生產瓶頸是否解決？劉揚偉說，鴻海在（GB200）垂直整合中，是伺服器供應商中最完整的，所以供應鏈的問題大概就是我們自己的問題，我們可以自己控制。除了IC（輝達晶片）之外，都是可以自己努力的，大家都在講供應鏈有問題的時候，我們並沒有太大的感覺。

針對鴻海正在進行地球上最大的GB200工廠設施，地點是在哪裡？他說，那就是在墨西哥。

針對輝達創辦人黃仁勳說，對Blackwell追求很瘋狂？劉揚偉說，就像他說的，從黃仁勳的角度來看他要怎麼樣在供需上做，就會影響到我們有多大的產能，來提供他看到的需求，鴻海墨西哥蓋的巨大工廠，這是非常特別的工廠，但不適合多說，但這個工廠的產能也非常巨大，只能用「巨大」定性的方式來描述，但定量能描述還是需要NV說明。