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鴻海兩款電動新車 Model D、電動小巴MODEL U亮相
鴻海2024科技日今日登場，兩款電動新車，七人座Model D 及電動小巴 MODEL U 亮相。作為鴻海第4款乘用車，Model D搭載最新平台，集鴻海最新電動車技術於一身。具有800V電能架構，並配備主動式懸吊系統、後軸轉向系統，迴轉半徑只要5.5公尺。
Model D車長 5,195mm、寬 1,995mm、高1,785mm，軸距為 3,200mm，結合S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，在正7人座格局下具有0.23Cd超低風阻係數。視覺上相當前衛、採切削輪圈、隱藏式車門把手，同時車尾也有橫貫式尾燈、後下擴散器及尾門擾流設計。
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