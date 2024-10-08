鴻海兩款電動新車 Model D、電動小巴MODEL U亮相

鴻海2024科技日今日登場，兩款電動新車，七人座Model D 及電動小巴 MODEL U 亮相。作為鴻海第4款乘用車，Model D搭載最新平台，集鴻海最新電動車技術於一身。具有800V電能架構，並配備主動式懸吊系統、後軸轉向系統，迴轉半徑只要5.5公尺。

Model D車長 5,195mm、寬 1,995mm、高1,785mm，軸距為 3,200mm，結合S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，在正7人座格局下具有0.23Cd超低風阻係數。視覺上相當前衛、採切削輪圈、隱藏式車門把手，同時車尾也有橫貫式尾燈、後下擴散器及尾門擾流設計。 鴻海「正7人座電動休旅」Model D登場，結合S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，在正7人座格局下具有0.23Cd超低風阻係數，視覺上相當前衛。記者林俊良／攝影 鴻海2024科技日今日登場，電動小巴 MODEL U亮相。記者林俊良／攝影 鴻海電動新車Model D亮相，車長 5,195mm、寬 1,995mm、高1,785mm，軸距為 3,200mm。記者林俊良／攝影 鴻海2024科技日今日登場，電動新車七人座Model D亮相。記者林俊良／攝影 鴻海MODEL U後排是ㄧU型座位區加上小桌，可進行行動會議。記者林俊良／攝影 鴻海最新發表電動小巴 MODEL U 亮相，後排是ㄧU型座位區加上小桌，可進行行動會議。記者林俊良／攝影