鴻華Model C電動車進軍美國 擬2025年底推出
鴻海科技日今天起登場，鴻海與裕隆合資的鴻華先進宣布，Model C電動車將進軍美國市場，預估2025年底推出。鴻華先進今天也正式推出多人小巴新款電動車Model U，以及多功能休旅新電動車Model D。
鴻海科技日今天起登場，在智慧電動車布局，鴻華先進總經理李秉彥宣布，因應美國市場，鴻華先進推出Model C美國版車型，規劃2025年底在美國市場推出。
鴻華今天也正式推出多人小巴新電動車款ModelU，以及多功能休旅新電動車（MPV）Model D。
鴻海董事長劉揚偉在演說結語指出，鴻海集團有強大製造能力，運用AI人工智慧和夥伴解決方案落實智慧製造，鴻海也將與夥伴合作進軍太空產業，打造下一代通訊網路，鴻海在電動車家族車型更完整，集團要建立完整的綠色供應鏈。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法
📢 Windows 11重大更新刪除「29年超實用軟體」！網嘆「沒它不行」 微軟曝解方
📢 LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月
📢 果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買
📢 【開箱】Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人
📢 Google生日慶優惠一次看！Pixel 9 Pro送9800 配手錶折2千又送點數
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言