鴻華Model C電動車進軍美國 擬2025年底推出

鴻海科技日今天起登場，鴻海與裕隆合資的鴻華先進宣布，Model C電動車將進軍美國市場，預估2025年底推出。鴻華先進今天也正式推出多人小巴新款電動車Model U，以及多功能休旅新電動車Model D。

鴻海科技日今天起登場，在智慧電動車布局，鴻華先進總經理李秉彥宣布，因應美國市場，鴻華先進推出Model C美國版車型，規劃2025年底在美國市場推出。

鴻華今天也正式推出多人小巴新電動車款ModelU，以及多功能休旅新電動車（MPV）Model D。

鴻海董事長劉揚偉在演說結語指出，鴻海集團有強大製造能力，運用AI人工智慧和夥伴解決方案落實智慧製造，鴻海也將與夥伴合作進軍太空產業，打造下一代通訊網路，鴻海在電動車家族車型更完整，集團要建立完整的綠色供應鏈。