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2024鴻海科技日 劉揚偉迎AI喊「供應鏈準備好了」

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
鴻海年度大戲「2024鴻海科技日」今天登場，現場各型電動車展示。記者林俊良／攝影
鴻海年度大戲「2024鴻海科技日」今天登場，現場各型電動車展示。記者林俊良／攝影

鴻海年度大戲「2024鴻海科技日」今天首日登場，由亞洲車神陳和皇駕駛Model C載著鴻海董事長劉揚偉上台主持開場，談及AI，劉揚偉喊話，鴻海的供應鏈已經準備好了，強調鴻海具垂直整合的製造能力，同時包括支援GB 200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術，會是首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。

開幕式由鴻海董事長劉揚偉對集團未來願景發表談話，他指出鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿。該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。

劉揚偉乘坐MODEL C入場，他表示鴻海科技日在2020年初登場，轉眼間5年了，今年的參與人數是當年的2倍，場地面積也倍增，今年首次開放第2天給一般民眾參觀，盼藉由分享科技創新，啟發台灣社會。

「2024鴻海科技日」登場，董事長劉揚偉對集團未來願景發表談話，暢談下一波產業革命，此外包括智慧製造、衛星通訊、新能源、智慧電動車等，展開夥伴對談。記者林俊良／攝影
「2024鴻海科技日」登場，董事長劉揚偉對集團未來願景發表談話，暢談下一波產業革命，此外包括智慧製造、衛星通訊、新能源、智慧電動車等，展開夥伴對談。記者林俊良／攝影
「2024鴻海科技日」首日今登場，亞洲車神陳和皇駕駛Model C載著鴻海董事長劉揚偉（左）上台主持開場。記者林俊良／攝影
「2024鴻海科技日」首日今登場，亞洲車神陳和皇駕駛Model C載著鴻海董事長劉揚偉（左）上台主持開場。記者林俊良／攝影
鴻海旗下鴻佰科技總經理丁肇邦（右），與輝達機器人技術與邊緣AI部門副總裁塔拉（左），暢談鴻海與輝達的下一波產業革命。記者林俊良／攝影
鴻海旗下鴻佰科技總經理丁肇邦（右），與輝達機器人技術與邊緣AI部門副總裁塔拉（左），暢談鴻海與輝達的下一波產業革命。記者林俊良／攝影

劉揚偉 董事長 鴻海

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