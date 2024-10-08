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2024鴻海科技日 劉揚偉迎AI喊「供應鏈準備好了」
鴻海年度大戲「2024鴻海科技日」今天首日登場，由亞洲車神陳和皇駕駛Model C載著鴻海董事長劉揚偉上台主持開場，談及AI，劉揚偉喊話，鴻海的供應鏈已經準備好了，強調鴻海具垂直整合的製造能力，同時包括支援GB 200伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術，會是首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。
開幕式由鴻海董事長劉揚偉對集團未來願景發表談話，他指出鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿。該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。
劉揚偉乘坐MODEL C入場，他表示鴻海科技日在2020年初登場，轉眼間5年了，今年的參與人數是當年的2倍，場地面積也倍增，今年首次開放第2天給一般民眾參觀，盼藉由分享科技創新，啟發台灣社會。
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