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獨家／百大新創狂掃銀彈！內行：資金已朝「三領域」聚焦

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
創投公會副秘書長謝睿哲。記者吳康瑋／攝影
創投公會副秘書長謝睿哲。記者吳康瑋／攝影

近兩年AI人工智慧旋風席捲全球，不僅賦予市場極為龐大的商機，同時也吸引國內外新創投資界的目光，更為百大新創企業帶來了滿手銀彈，而中華民國創業投資商業同業公會（簡稱：創投公會）副秘書長謝睿哲受訪時透露，隨著近年各種AI應用技術的問市，市場資金也有朝「AI、資通訊、生物科技」三大領域移動的趨勢。

謝睿哲表示，創投公會自1984年以來，便為了能擴大台灣創投市場的規模，而不斷的於四處奔走，而公會也注意到了近年市場對「智慧化」、「雲端創新」等新創領域的重視，除了在去年八月啟動「創投專欄」計畫，鼓勵創投撰寫專業文章，深入探討投資策略、產業洞察及案例解析等主題，也積極規劃多場「創投視角分享會」。

創投公會近日舉辦「創投視角：VC分享會」找來多名創投界重量級大咖分享各自的專業視角，帶領參與的投資人回顧投資經驗、提供新創募資增加成功率的方法，並深入探討對台灣創投市場的未來趨勢變化，而最新入選2024年《新創100大》的FunNow共同創辦人暨執行長陳庭寬以及代工大廠緯創（3231）旗下緯謙總經理夏志豪，也都親自到場相挺，讓活動獲得熱烈的迴響。

謝睿哲分享，《新創100大》是透過專業創投機構的票選，揭示那些最具發展機會的新創企業，而這不僅是數字的比拚，更是創意與潛能的展現，並且評選標準則涵蓋投資者最關注的五大關鍵因素，包括募資成功、員工數及營業額等，這些都是新創企業成長的關鍵，而透過該評比揭露了非常多的資訊，自己希望大家能用「更多元、且更開放」的視角來看待這份名單，也以更開放的態度，挖掘出其中的「銀彈（資金）」。

創投公會副秘書長謝睿哲。記者吳康瑋／攝影
創投公會副秘書長謝睿哲。記者吳康瑋／攝影

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