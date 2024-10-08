競國關閉台灣廠定案了？今下午4點重訊說明

競國（6108）預計於8日16時00分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由蔡政宏財務處長說明董事會重大決議事宜。外界猜測應該是關閉台灣廠後續定案或是有新進展，400名台灣廠員工動態備受關注，而實際情況待公司對外說明。

本報9月10日獨家披露，競國日前出售泰國廠予陸資廠勝宏科技後，也將關閉台灣廠，並已於9月4日通知客戶轉移至大陸廠生產，最後出貨日期今年12月25日，業界傳出關廠恐裁員400人，公司原本保持沈默，直到新聞曝光後才公告說明關廠細節。

競國先前已證實將關閉台灣廠，並公告指出，因原物料成本上漲，決定將占營收35%的鍍金產品（占競國個體營收35%、合併營收10%），預計今年10月31日停止接單，並於12月25日停止生產，其餘產品將視獲利情況，若不具生產效益，將評估轉往大陸廠生產。

競國先前指出，未來台灣廠產線生產計畫將審慎評估後決定。後續有關公司營運政策，如有重大變動，將由董事會討論決議後另行公告。

競國8月27日在證交所召開法說會，當時未提到台灣廠將關廠，時隔不到二周，業界即傳出競國台灣廠將熄燈的重大決策，引發議論。