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鴻海科技日／董座劉揚偉：發展三大智慧平台 跨入下世代通訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）2024科技日於10月8日舉行，董事長劉揚偉在致詞時表示，人工智慧（AI）加速了我們的想像力，鴻海正透過智慧電動車、智慧製造與智慧城市三大平台重新定義自己並轉型，AI扮演著推動轉型的關鍵角色，並不是因為AI而轉型，而是因為這對鴻海的業務發展深具意義。 在鴻海科技日的首日，我們邀請了幾位在清潔能源技術、電動車產業和下世代通信領域的好朋友，為大家介紹和鴻海的合作方向。

鴻海合作夥伴包括BMW、BCG、 Breakthrough Energy Ventures、GE Vernova、Intrinsic、NVIDIA、Our Next Energy、 Pininfarina、Siemens 和 Thales Alenia Space。

他說，我們是全球最大的電子製造服務供應商，擁有遍布全球的足跡在24個國家地區，擁有超過200個據點，這些因我們的轉型而變得更加強大。

例如，位於台灣南部的鴻海汽車製造廠和超算中心，都投入了高度自動化和數位孿生技術的應用。超算中心將裝載進由鴻海為全球最知名的科技公司之一所組裝，那有史以來運算速度最快的超級晶片。

在智慧城市方面，他說，智慧城市與下世代通信和智能城市治理息息相關，這些都需要在與太空中的生態系統結合。自從去年我們在鴻海科技日上見面以來，鴻海的兩顆低軌衛星已經環繞地球超過4,900次。今年，我們將告訴你，未來鴻海如何在太空中與夥伴合作，開發與地球串連創新技術。

在電動車方面，他說，自2021年以來，每年的鴻海科技日都會發表至少一款新的電動車。智慧電動車，今年我們也不會讓你失望！今天上午展示的最新車型，將加入我們電動車強大陣容中，再次展現鴻海在汽車研發的成熟度。

2021年首次亮相的 MODEL C，今年8月完成了亞洲越野拉力賽（AXCR）的六個賽段，共2,100公里的挑戰。這是東南亞最大的拉力賽，對汽車的耐力、安全性和可靠性是一次真正的考驗。

他強調，今年有不少首次參與鴻海科技日的國際知名企業，將與我們共同討論在新能源領域的創新，未來這一塊我們會有令人振奮的合作。

GB200 AI伺服器。記者蕭君暉／攝影
GB200 AI伺服器。記者蕭君暉／攝影
鴻海電動車。記者蕭君暉／攝影
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低軌衛星產品。記者蕭君暉／攝影
低軌衛星產品。記者蕭君暉／攝影

電動車 鴻海

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