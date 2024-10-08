快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

鴻海科技日／開啟AI革命 劉揚偉：將第一個出貨GB200 AI伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海科技日展示電動車。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日展示電動車。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）2024年科技日於10月8日開幕，董事長劉揚偉在致詞時表示，輝達（NVIDIA）GB200 人工智慧（AI伺服器鴻海是全球第一個出貨，而且不只是伺服器，AI 的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，乃至 AI 數據中心，鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。

劉揚偉說，鴻海位於台灣南部高雄的超級計算中心，將以 GB200 AI 伺服器為基礎，也就是說，NVIDIA 的Blackwell 平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。

他說，AI 已經深植於自動化中，而自動化就是代表生產力。我們的客戶告訴我們，他們希望看 到更多自動化技術的應用。當我們的工廠導入自動化後，生產力幾乎提升了一倍。

他指出，鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿。該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。

他強調，這場AI革命不僅僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋我們的現有設施、 規劃中的廠房，以及正在建設中的園區。

他表示，今年是鴻海成立50周年。我們從製造連接器起家，到如今提供系統解決方案，並不斷 發展更為複雜的核心技術能力，現在更要打造由 AI 驅動的三大智慧平台，成為各位最值得信賴的夥伴。

鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海在科技日展示GB200伺服器機櫃。記者蕭君暉／攝影
鴻海在科技日展示GB200伺服器機櫃。記者蕭君暉／攝影

AI 伺服器 鴻海

延伸閱讀

鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

鴻海：11月量產輝達GB200伺服器 12月出貨

鴻海科技日即將登場！官網預告第七款產品Model D

鴻海、技嘉 四檔有潛利

相關新聞

競國關閉台灣廠定案了？今下午4點重訊說明

競國（6108）預計於8日16時00分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由蔡政宏財務處長說明董事會重大決議事宜。外界猜...

鴻海科技日／董座劉揚偉：發展三大智慧平台 跨入下世代通訊

鴻海（2317）2024科技日於10月8日舉行，董事長劉揚偉在致詞時表示，人工智慧（AI）加速了我們的想像力，鴻海正透過...

鴻海科技日／開啟AI革命 劉揚偉：將第一個出貨GB200 AI伺服器

鴻海（2317）2024年科技日於10月8日開幕，董事長劉揚偉在致詞時表示，輝達（NVIDIA）GB200 人工智慧（A...

鴻海董座劉揚偉接受CNBC訪問：AI榮景還有一段時間可走

鴻海（2317）董事長劉揚偉指出，隨著大型語言模型不斷演進，企業對人工智慧（AI）基礎設施的投資熱潮仍有一段路可走。

為缺工提解方 友達、仁寶、緯創領軍 GOLF學用接軌聯盟

台灣企業正面臨著前所未有的缺工浪潮，根據 104 人力銀行提供的最新數據顯示，目前平均每個職缺僅能吸引到 0.5 位人才...

大小TV面板止跌 雙虎笑了…可望走出營運低潮

陸廠減產效益奏效，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日公布10月上旬面板報價，大尺寸與小尺寸電視面板同步止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。