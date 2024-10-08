鴻海科技日／開啟AI革命 劉揚偉：將第一個出貨GB200 AI伺服器

鴻海（2317）2024年科技日於10月8日開幕，董事長劉揚偉在致詞時表示，輝達（NVIDIA）GB200 人工智慧（AI）伺服器鴻海是全球第一個出貨，而且不只是伺服器，AI 的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，乃至 AI 數據中心，鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。

劉揚偉說，鴻海位於台灣南部高雄的超級計算中心，將以 GB200 AI 伺服器為基礎，也就是說，NVIDIA 的Blackwell 平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。

他說，AI 已經深植於自動化中，而自動化就是代表生產力。我們的客戶告訴我們，他們希望看 到更多自動化技術的應用。當我們的工廠導入自動化後，生產力幾乎提升了一倍。

他指出，鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿。該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。

他強調，這場AI革命不僅僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋我們的現有設施、 規劃中的廠房，以及正在建設中的園區。