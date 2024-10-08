鴻海科技日／開啟AI革命 劉揚偉：將第一個出貨GB200 AI伺服器
鴻海（2317）2024年科技日於10月8日開幕，董事長劉揚偉在致詞時表示，輝達（NVIDIA）GB200 人工智慧（AI）伺服器鴻海是全球第一個出貨，而且不只是伺服器，AI 的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機，乃至 AI 數據中心，鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。
劉揚偉說，鴻海位於台灣南部高雄的超級計算中心，將以 GB200 AI 伺服器為基礎，也就是說，NVIDIA 的Blackwell 平台將成為鴻海高雄超算中心的核心。
他說，AI 已經深植於自動化中，而自動化就是代表生產力。我們的客戶告訴我們，他們希望看 到更多自動化技術的應用。當我們的工廠導入自動化後，生產力幾乎提升了一倍。
他指出，鴻海位於高雄的電動車製造廠將成為集團的 AI 智慧工廠標竿。該廠將採用數位孿生技術，連接雲端，實現虛擬和實體生產線的協同合作。
他強調，這場AI革命不僅僅在鴻海的台灣廠區發生，還遍及美洲、亞洲，涵蓋我們的現有設施、 規劃中的廠房，以及正在建設中的園區。
他表示，今年是鴻海成立50周年。我們從製造連接器起家，到如今提供系統解決方案，並不斷 發展更為複雜的核心技術能力，現在更要打造由 AI 驅動的三大智慧平台，成為各位最值得信賴的夥伴。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法
📢 Windows 11重大更新刪除「29年超實用軟體」！網嘆「沒它不行」 微軟曝解方
📢 LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月
📢 果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買
📢 【開箱】Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人
📢 Google生日慶優惠一次看！Pixel 9 Pro送9800 配手錶折2千又送點數
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言