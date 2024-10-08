IOWN大會在台灣舉辦 和碩展示400G光網路產品

IOWN（Innovative Optical Wireless Network，創新全光和無線網路）第7屆全球會員大會從今天至11日在台北舉行，代工廠和碩首次參與，將展示光網路開放式與解構式400GTransponder/Muxponder產品。

和碩發布新聞稿指出，Pegatron 400GTransponder/Muxponder的Endeavor是一個開放平台，其中硬體和軟體皆為可解構，允許營運商建構具有TIP OOPT相容互通性的完整解決方案。

和碩提到，透過支援開源和商業軟體，Endeavour基於Linux作業系統的平台，可與ONIE等開源軟體整合使用。

和碩資深副總經理兼技術長徐衍珍表示，和碩能夠更早洞察IOWN APN（全光網路）技術和產品定義，並積極與IOWN成員合作POC（概念驗證），特別在IOWN APN和DCI（資料中心基礎設施）領域，和碩期望與IOWN社群共同成長與茁壯。