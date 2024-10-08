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創意9月營收符合預期 隨AI加持 法人為後市營運按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）9月營收月減9.3%、年減24.1%，累計第3季營收季減1.6%，符合市場預期；法人機構指出，隨N5 AI客戶採用HBM3已量產，因此下一代HBM3e也有機會在今年定案，有助未來營運，因此，持續看好後市表現，預估今年每股獲利（EPS）26.3元。

法人機構指出，創意9月NRE占比31%、Turnkey占68%，在第3季毛利率部分，雖NRE 營收衰退，但產品組合改變、設計定案Tape out還有IP營收增加貢獻下，毛利率將較上季增加，整體營業利益率成長，預估單季EPS為6.8元。

創意宣布N3 HBM3E控制器和實體層IP已獲業界的雲端服務供應商及多家HPC解決方案供應商所採用。採用創意9.2Gbps HBM3E技術的ASIC預計將於今年tape-out。創意也積極與美光等HBM供應商合作，為下一代AI ASIC開發HBM4 IP。

分析師認為，雖消費型電子仍有雜音，然受惠AI、HPC熱潮、新興應用不減，創意營運長期成長動能無虞。創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但公司著重在NRE 和Turnkey，大部份客戶為系統客戶，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。

預期創意今年營收會較去年持平或小幅成長，NRE會有雙位數成長，量產則是雙位數下滑，但毛利率會年增數個百分點，預估今年EPS為26.3元。

毛利率 營收

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