緯軟9月、第3季營收雙創高 需求穩中有進
資訊服務商緯創軟體因互聯網、網路產業客戶持續提供營收動能，9月合併營收達新台幣8.79億元，月增0.8%，年增14.4%；第3季合併營收26.1億元，季增3.5%，年增17.6%，單月及單季營收雙創新高。
緯軟今年前3季累計合併營收75.5億元，年增18%，續寫同期新高。
緯軟發布新聞稿說明，互聯網產業客戶持續為公司營收提供主要動能，第3季需求穩中有進，對整體業績形成強勁支撐。其他業務表現相對穩定，包含台灣製造業需求逐漸回升，中國遊戲業初見斬獲，雖然貢獻有限，但前景可期。
展望後市，緯軟表示，互聯網產業客戶核心業務穩定成長，逐漸進入成熟期。緯軟指出，公司將持續開拓新潛力產業，並致力於提升運營效率，以審慎應對市場中的不確定性，確保長期穩健發展。
資訊服務商零壹科技9月合併營收達17.95億元，月增5%，年增35.8%，創單月歷史新高，成長主要來自資安需求、IT基礎架構升級與人工智慧（AI）大數據應用。今年前3季累計合併營收132.86億元，年增24.4%，為歷年同期新高。
資訊軟體廠叡揚資訊將AI技術導入旗下產品，包括知識管理、公文管理及對話服務平台，9月合併營收達1.47億元，月減2.54%，年增3.45%；第3季合併營收4.47億元，年增14.32%；今年前3季累計營收12.33億元，年增9.05 %。
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