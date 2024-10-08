將解鎖AI 蘋果i16拚逆轉勝

根據彭博社消息指出，蘋果即將在美國時間十月廿八日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大ＡＩ功能陸續上線，希望藉此一掃iPhone 16銷售疲軟的頹勢，力拚逆轉勝，鴻海、和碩等供應鏈有望受惠。

日前外資巴克萊出具報告，指蘋果新機iPhone 16系列銷售不振，將大砍三百萬片半導體關鍵零組件，新機銷售的市場雜音四起，巴克萊更下修蘋果目標價達二成。

面對銷售動能停滯，蘋果再出招，盼透過ＡＩ功能力挽狂瀾。外電指出，iOS 18.1更新後，將免費提供iPhone 15 Pro、iPhone 16和 iPhone 16 Pro系列的使用者多項ＡＩ功能，期藉此刺激買氣。

業界人士指出，iPhone 16系列銷售之所以會被外資唱衰，主要原因就是新機上市後，居然沒有ＡＩ功能，讓許多果粉大失所望，也讓不少消費者選擇觀望，如今蘋果快馬加鞭供應ＡＩ功能，但實際效果仍須觀察。

目前蘋果初步規畫將率先支援美式英文版本的ＡＩ功能，預估十二月開始支援澳洲、紐西蘭、英國等地的英文版本，而中文、法語、日語、西班牙文等語音的支援則是在明年陸續推出，同時也可能會有德、義、韓以及葡萄牙、越南等語音。

iOS 18.1將支援通知摘要等ＡＩ內容，而iOS 18.2版本則會進一步整合ChatGPT，預估十二月上線，iOS 18.3版本則是預估年底前內部完成，明年元月正式發布，iOS 18.4則要明年三月才有機會上線。