數發部打詐平台 改12月上線

ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）代理主委翁柏宗資格爭議不斷，昨日立法院交通委員會召開會議，主席國民黨立委魯明哲裁示，為避免爭議，由ＮＣＣ主秘黃文哲進行報告，翁柏宗僅能備詢；也有立委提問，若代理主委任期結束，ＮＣＣ打詐工作是否會停擺，翁柏宗則回應，ＮＣＣ內部打詐工作小組，由主秘黃文哲帶領，仍會持續運作。

立院交委會昨舉行「我國打詐成效與防制」專題報告，為有效打詐，數發部長黃彥男上任以後，積極推動「網路詐騙通報查詢網」Ａｐｐ，原定最快八月上線，不過，目前數發部僅推出Beta（測試版），國民黨立委黃健豪質疑，相關進度是否跳票。

黃彥男指出，測試版推出後，約有兩千人下載，目前正在蒐集測試民眾的使用意見，後續也會持續調整，正式版本會在十二月上線，整體開發經費約為一千三百萬元。數發部明年也規畫了五八○六萬三千元預算，以積極推動這項服務。

在政府部會打詐分工中，數發部主責的是打擊網路平台詐騙，而ＮＣＣ負責的則是電話、簡訊堵詐。然ＮＣＣ人事案至今懸而為決，昨日翁柏宗出席會議，也僅能備詢。

魯明哲在質詢時直接言明，翁柏宗不適任代理主委，原因是翁柏宗過去在委員會中，對決議從來沒有意見，這次也表達配合行政院命令，「你是獨立機構，要獨立思考，現在兩條線、一個木偶拉在府院手上，未來這個獨立機構是否都得要配合府院。」要求翁應盡快辭職、知所進退。

交委會上另一項受關注的人事案，則是資策會。資策會昨召開董事會，討論董事長年終獎金發放、執行長異動等案，由於資策會董事長職務長年不支薪，新任董事長黃仲銘上任後，不僅要求支薪，也要求年終獎金。而原任期到明年四月的執行長卓政宏，任期也改至十二月八日為止，引起外界關注。

民眾黨立委林國成質詢黃彥男，「資策會董事長、執行長有沒有任期制？有沒有督導權力？」他指出，資策會原董事長任期未到，結果現任董事長黃仲銘拿了一個賴友友牌子就馬上上任，而且，黃仲銘過去是遊戲公司董事長，卻來資策會領專業職支薪，打詐也需要資策會、需要很多專業知識，「他是做什麼起家？他有辦法去設計我們需要的網路嗎？當然，你這個人不是你派，我要拜託你，嚴格監督。」表達資策會是專業單位，數發部不能將資通領域當兒戲。