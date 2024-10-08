蘋果新機創新 都有台廠身影

經濟日報／ 記者陳昱翔李珣瑛劉芳妙／台北、新竹報導

台灣IC設計二哥聯詠（3034）傳將協助蘋果打造史上最薄iPhone，引領蘋果再次創新。回顧蘋果發展史，過往的硬體創新都有台廠的身影，從早期的觸控螢幕、金屬邊框、多色到潛望式鏡頭等，台灣供應鏈都扮演幕後關鍵要角。

iPhone早期只有黑、白雙色，直到iPhone 5系列問世後，開始逐漸添加多種色彩，近年來更是變化出玫瑰金、天峰藍、夜幕綠、深紫色、沙漠金等特殊色，其中，機殼大廠可成、鴻準功不可沒，過去參與了不少蘋果新機殼的研發。

業界人士表示，早年智慧手機的機殼大多是塑料，之後蘋果攜手鴻準、可成等台廠研發多年，才順利開發出金屬機殼、邊框，讓手機質感直線升級，而當年陸廠在金屬機殼的良率遠不及台廠，更遑論之後陸續推出的特殊色金屬機殼。

業界人士指出，雖然國內機殼廠目前已陸續淡出蘋果供應鏈，改由陸系機殼廠接棒，但早期確實成功為iPhone機殼各種顏色的研發奠定良好基礎，也讓蘋果能順利延續每一代都有特殊色的傳統，台廠可說是功不可沒。

至於中小尺寸TFT面板大廠勝華，曾經也因成功轉型為電容式觸控面板主要供應商，觸控面板全盛期，通吃蘋果iPhone 與iPad的觸控面板大單，蘋果訂單一度占勝華業績逾五成。

機殼 蘋果供應鏈 觸控面板

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