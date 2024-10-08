i16 AI 應用來了銷售拚逆轉勝 鴻海、和碩、台積等將受惠
蘋果傳將於美國時間10月28日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大功能陸續上線，意味蘋果將邁入AI服務時代。
法人指出，iPhone 16系列新機9月20日開賣後，銷售雜音不斷，AI功能未能與新機開賣同步上線是關鍵之一，隨著Apple Intelligence有望於美國時間10月28日上線，有助一掃新機銷售雜音，力拚逆轉勝，鴻海（2317）、和碩（4938）、台積電（2330）等蘋概股將受惠。
蘋果兩大代工廠鴻海、和碩都看好後市。
鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運將逐季加溫，第4季營運展望將約略符合目前市場預期。
和碩董事長童子賢先前指出，去年這個時候大家還在擔心庫存問題，他看好AI應用帶來更多商機，今年產業比去年樂觀。
彭博記者葛曼披露，Apple Intelligence將於10月28日隨iOS 18.1推出，並將免費提供iPhone 15 Pro、iPhone 16 和iPhone 16 Pro系列的使用者多項AI功能。此前，蘋果僅預告將在10月發布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1，但並未揭露確切日期。
葛曼預期，Apple Intelligence共有六大亮點，分別是能讓用戶可在任何地方進行改寫、校對與文本摘要的寫作工具、對語言的理解、摘要的能力；可運用在「郵件」、「通知」等功能上；Siri將可與AI功能整合；ChatGPT可進行跨平台合作；用戶也可用語言搜尋特定照片，並移除照片背景中不相干的物體；最後則是能在「備忘錄」和「電話」App中錄製、轉錄及摘要音訊內容。
目前蘋果初步規劃將率先支援美式英文版本的AI功能，預估12月開始支援澳洲、紐西蘭、英國等地的英文版本，而中文、法語、日語、西班牙文等語音的支援則是在明年陸續推出，同時也可能會有德、義、韓以及葡萄牙、越南等語音。
另外，iOS 18.1將支援通知摘要等AI內容，而iOS 18.2版本則會進一步整合ChatGPT，預估12月上線發布，iOS 18.3版本則是預估年底前內部完成，明年元月正式發布，iOS 18.4則要明年3月才有機會上線。
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