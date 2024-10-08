i16 AI 應用來了銷售拚逆轉勝 鴻海、和碩、台積等將受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中陳昱翔／台北報導
蘋果傳將於美國時間10月28日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大功能陸續上線，意味蘋果將邁入AI服務時代。路透
蘋果傳將於美國時間10月28日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大功能陸續上線，意味蘋果將邁入AI服務時代。路透

蘋果傳將於美國時間10月28日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大功能陸續上線，意味蘋果將邁入AI服務時代。

法人指出，iPhone 16系列新機9月20日開賣後，銷售雜音不斷，AI功能未能與新機開賣同步上線是關鍵之一，隨著Apple Intelligence有望於美國時間10月28日上線，有助一掃新機銷售雜音，力拚逆轉勝，鴻海（2317）、和碩（4938）、台積電（2330）等蘋概股將受惠。

蘋果兩大代工廠鴻海、和碩都看好後市。

蘋果Apple Intelligence概況
蘋果Apple Intelligence概況

鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運將逐季加溫，第4季營運展望將約略符合目前市場預期。

和碩董事長童子賢先前指出，去年這個時候大家還在擔心庫存問題，他看好AI應用帶來更多商機，今年產業比去年樂觀。

彭博記者葛曼披露，Apple Intelligence將於10月28日隨iOS 18.1推出，並將免費提供iPhone 15 Pro、iPhone 16 和iPhone 16 Pro系列的使用者多項AI功能。此前，蘋果僅預告將在10月發布iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1，但並未揭露確切日期。

葛曼預期，Apple Intelligence共有六大亮點，分別是能讓用戶可在任何地方進行改寫、校對與文本摘要的寫作工具、對語言的理解、摘要的能力；可運用在「郵件」、「通知」等功能上；Siri將可與AI功能整合；ChatGPT可進行跨平台合作；用戶也可用語言搜尋特定照片，並移除照片背景中不相干的物體；最後則是能在「備忘錄」和「電話」App中錄製、轉錄及摘要音訊內容。

目前蘋果初步規劃將率先支援美式英文版本的AI功能，預估12月開始支援澳洲、紐西蘭、英國等地的英文版本，而中文、法語、日語、西班牙文等語音的支援則是在明年陸續推出，同時也可能會有德、義、韓以及葡萄牙、越南等語音。

另外，iOS 18.1將支援通知摘要等AI內容，而iOS 18.2版本則會進一步整合ChatGPT，預估12月上線發布，iOS 18.3版本則是預估年底前內部完成，明年元月正式發布，iOS 18.4則要明年3月才有機會上線。


延伸閱讀

Apple Intelligence「千呼萬喚始出來」 伺服器鏈大啖商機

蘋果推最薄 iPhone 聯詠扮要角 還可望導入Apple Watch、iPad

從觸控螢幕到潛望式鏡頭 盤點參與iPhone重大革新的台廠身影

AI iOS 蘋果

延伸閱讀

鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

鴻海營收報喜 科技日前股價先漲、朝200元挺進

大立光9月營收符合預期 法人估全年 EPS 153~184元

鴻海科技日、台積法說 聚焦

相關新聞

將解鎖AI 蘋果i16拚逆轉勝

根據彭博社消息指出，蘋果即將在美國時間十月廿八日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligen...

數發部打詐平台 改12月上線

ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）代理主委翁柏宗資格爭議不斷，昨日立法院交通委員會召開會議，主席國民黨立委魯明哲裁示，為避免爭...

全球半導體供應鏈中 瑞銀按讚四家台廠

全球半導體銷售8月強勁增長，主要受惠於記憶體銷售創新高。瑞銀證券發布報告指出，記憶體供不應求情況將持續到2025年第3季...

面板雙虎躋身矽光子概念股

友達及群創迎來面板本業報價止穩之際，也都布局當紅的矽光子領域，躋身「矽光子概念股」，有望成為下一波營運新動能。

i16 AI 應用來了銷售拚逆轉勝 鴻海、和碩、台積等將受惠

蘋果傳將於美國時間10月28日進行iOS 18.1軟體更新，並分階段將Apple Intelligence的六大功能陸續...

Apple Intelligence「千呼萬喚始出來」 伺服器鏈大啖商機

蘋果已宣布串接OpenAI的ChatGPT至蘋果產品生態系中，隨著Apple Intelligence「千呼萬喚始出來」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。