Apple Intelligence「千呼萬喚始出來」 伺服器鏈大啖商機

蘋果已宣布串接OpenAI的ChatGPT至蘋果產品生態系中，隨著Apple Intelligence「千呼萬喚始出來」，將催動龐大市場商機，刺激AI伺服器需求高張，鴻海（2317）、廣達、緯穎等AI伺服器代工廠將同步大啖商機。

蘋果iPhone 16系列新機最大賣點為AI功能，業界預期，蘋果挾強大的果粉火力支援，Apple Intelligence推出後，勢必將催生大量的AI應用需求，ChatGPT的使用量將大幅成長，活躍用戶數也有望攀升。

另外，蘋果內建ChatGPT服務之餘，若用戶在iPhone等裝置上，訂閱ChatGPT付費版本，也將為OpenAI帶來更大的使用需求。

由於微軟為OpenAI獨家雲端供應商，OpenAI大咬蘋果帶來的用戶紅利之際，微軟AI伺服器代工廠廣達、緯創、緯穎、英業達等，營運將同步受惠。

其中，微軟主力代工廠為鴻海、廣達，微軟同時也是緯穎第二大客戶，營收占比約三成。

美系雲端服務供應商（CSP）大客戶需求看旺，鴻海與廣達也樂看今年AI伺服器出貨前景。鴻海預期，AI伺服器強勁需求將持續，預估今年AI伺服器營收可望逐季成長，AI伺服器將貢獻今年整體伺服器業績四成，並看好AI伺服器很快會成為鴻海下個兆元營收的產品。

廣達看好，AI需求持續升溫，下半年AI發展「只會更好」。緯穎預期，下半年隨著新專案完成設計，AI伺服器貢獻比重將會增加，第4季營收占比有望衝破五成。