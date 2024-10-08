大小TV面板止跌 雙虎笑了…可望走出營運低潮

陸廠減產效益奏效，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日公布10月上旬面板報價，大尺寸與小尺寸電視面板同步止跌，大尺寸產品更終止7月至9月連續三個月下滑走勢，面板雙虎可望一甩產品跌價衝擊營運的低潮。

集邦並預告，電視面板價格可望擺脫第3季需求下滑、價格全面下跌窘境。法人看好，隨報價止穩，為面板雙虎第4季開啟好兆頭，助攻群創（3481）、友達（2409）營運。

電視面板擺脫跌價

外資摩根史丹利也看好雙虎後市，同步調升群創與友達的評等與目標價。其中，對群創的評級由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由13.5元上調至18元，調幅33.3%，並預測其2025年股價淨值比將達到0.6倍；友達評級則由「劣於大盤」上調至「中立」，目標價由13.3元調整至17元，調幅27.8%，2025年股價淨值比為0.8倍。

電視面板前一波價格漲勢在今年5月告終，6月持平之後，7月起全面下跌，這波跌勢終於在京東方、惠科、華星光電等大陸面板廠10月啟動自律嚴控產能的策略下，達到大尺寸面板有效止跌的成果。

不僅對岸面板廠自主節制產能，台灣面板雙虎也緊盯市況變化，調整產出。群創先前即預告，第3季產能利用率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。

集邦研究副總范博毓分析，大陸面板廠在十一長假期間執行減產操作，加上大陸官方近期家電以舊換新政策的帶動下，電視面板價格可望擺脫第3季需求下滑、價格全面下跌窘境。

集邦認為，32吋與43吋小尺寸電視面板價格跌勢已告尾聲，且近期需求不差，預計10月面板價格有望轉為持平。50吋與55吋中尺寸面板因供給較多，處於跌價壓力較大的尺寸帶，估10月價格下跌1美元。

65吋與75吋大尺寸面板在面板廠持續嚴控10.5代線產能利用率，以維持供需穩定下，又有近期大陸官方「以舊換新」政策提振買氣，10月價格有望轉為持平。

其他應用方面，范博毓說，筆電面板10月進入需求淡季，價格在買賣雙方攻防下將出現微妙變化，部分品牌客戶開始要求面板價格下跌，以對應需求的減少以及庫存的升高。

由於大部分的面板廠態度頗為堅決，不願意在第4季初就示弱，因此估計10月筆電面板價格仍將持平，預期雙方攻防角力將會持續至11月。