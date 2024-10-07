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世芯官網今日遭受網路DDoS攻擊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯（3661）於7日晚間公告，該公司官網今日遭受網路DDoS攻擊事件。

不過世芯強調，該公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，網站皆已恢復正常運作。目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，對該公司營運尚無重大影響。

世芯也評估，該公司相關資安防護機制，目前已足以因應此事件，後續將持續密切監控。

世芯 網路攻擊

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