樺漢星國收購案達陣 斥資3.6億元取得Nera 54%股權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
樺漢董事長朱復銓。 聯合報系資料照
樺漢董事長朱復銓。 聯合報系資料照

工業電腦大廠樺漢（6414）先前宣布將策略性收購新加坡上市公司Nera Telecommunications Ltd股權後，昨（7）日公告已斥資約新加坡幣1,469.51萬元（約新台幣3.63億元）收購Nera股票。迄目前為止，樺漢已取得Nera約54.14%股權，取得公司主導權。

樺漢昨天並公告，9月合併營收128.94億元，雖然月減1.3%，仍是歷史次高，也是歷年最旺的9月，並較去年同期增加19.1％。第3季合併營收377.21億元，創單季新高，季增3.85%，年增25.89%，反映工控設計、品牌通路及系統整合三大事業成長。前三季合併營收1,067.60億元，年增22.1％，為同期新高。

樺漢昨天代子公司Ennoconn Solutions Singapore Pte Ltd.公告取得Nera股票，交易數量為普通股1億9,593萬5,205股，每股約新加坡幣0.075元，總金額約新加坡幣1,469.51萬元。

樺漢表示，結合Nera全球業務通路整合能力，於「技術、應用、平台、市場」四大面向共同發展數位AI化策略轉型與全球業務布局，強化核心競爭力、擴大市場接單動能，加速開展全球業務整合實績。

樺漢在今年9月初宣布，展開策略性收購，將以每股新加坡幣0.075元，買下新加坡上市企業Nera TELECOMMUNICATIONS大股東Asia Systems Ltd.手中的53.38％持股（總數量約1億9,317萬3,439股），總交易金額新加坡幣1,449萬元。

Nera成立於1978年，於1999年掛牌上市，業務遍及亞太地區、歐洲、中東和非洲等全球16個國家／地區。Nera布局網路基礎設施、物聯網（IoT）、資訊安全、雲端與數據中心、企業服務管理和託管服務等。

新加坡 樺漢

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