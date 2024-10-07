助企業解AI、淨零轉型焦慮 成中華電信企業客戶成長焦點

中華電信（2412）總經理林榮賜指出，近年包含中華電信在內的企業都面臨科技、生成式AI、AI轉型、淨零轉型及極端氣候常態化等焦慮，中華電信持續以自己技術等資產助攻企業夥伴，目前企業客戶占營收比重約三分之一，企業客戶推動AI、淨零轉型，也成中華電信未來企客業務成長焦點。

林榮賜今日出席「台新淨零高峰論壇」，以「科技領航低碳前行 永續金融共榮共好」為題發表演講。

林榮賜分享，中華電信近年設定永續目標、科技減碳，同時善用自家技術專長，促成環境共榮共好。

近年永續及AI浪潮吹起，各界也討論企業面臨的各種「焦慮」，林榮賜觀察，近年包含中華電信在內的很多企業科技、生成式AI、AI轉型、淨零轉型及極端氣候常態化等焦慮，而中華電信同時也思考，身為電信及科技公司，如何透過自家資產幫助夥伴。

近年中華電信除深耕個人用戶市場，也在政府及企業市場繳出亮眼成績，林榮賜表示，目前企業客戶對於電信產業來說，有相當大的成長潛力，目前企業客戶占中華電信營收約三分之一，也是未來比較有成長機會的產業領域，中華電信將透過自家內部資源加上轉投資公司以及投資的各種新創基金等，持續推動科技減碳及科技永續等應用。

林榮賜指出，中華電信從3G、4G、5G網路營運，近年積極建設5G網路，節能效果及使用效率更好，採用C-RAN集中式機房管理，同時採用智慧與AI方式，進行智慧選站以及動態調配網路資源。

最終回到營運與碳排的變化，林榮賜指出，中華電信已經達到營收與碳排正式脫勾，營收持續成長，但碳排放量也持續減少。

環境部完成碳費費率審議，訂出台灣碳費，電信業屬於服務業，不會列入首波碳費徵收對象。林榮賜分享，雖電信業未納入首波碳費徵收對象，但內部已經預做準備，實施碳費兩年，且以一噸1,600元的高價計算，以中華電信一年64.4萬噸碳排量來說，一年碳費逾十億元。

中華電信也積極減碳，林榮賜指出，透過「使用再生能源」及「科技減碳』雙軌並進，相對於2020年基準年，2023年已經減碳16%。

未來還要持續加速科技減碳計畫，林榮賜表示，過去網路傳輸在路由器與路由器之間的傳送需要計算耗能，把光電轉換變成採取全光來傳輸，光電轉換越少耗能越少，大型資料中心可以以全光網路串聯小型資料中心來取代，目前中華電信已經與日本龍頭NTT啟動全球首創的IOWN全光網路串連，積極以科技節能減碳。