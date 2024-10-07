瑞銀：8月全球半導體銷售激增 按讚台積電等四台廠
統計顯示，8月全球半導體銷售強勁增長，受惠於記憶體銷售創新高。瑞銀證券發布報告指出，記憶體供不應求情況將持續到2025年第3季，按讚台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等四台廠。
美國半導體產業協會（SIA）最新統計顯示，由於受到記憶體銷售創下170億美元單月新高紀錄所帶動，8月全球半導體銷售表現亮眼，月增幅達16.1%，年增幅達24.5%，遠高於正常季節性的增長。法人預估第3季半導體銷售將季增11.4%，排除記憶體則成長8.2%。
記憶體8月銷售月增幅達52%（遠高於10年平均值22%）、單位出貨量月增37%、平均銷售單價（ASP）月增11%。其中，動態隨機存取記憶體（DRAM）8月營收月增66.2%（遠高於10年平均的21.2%）、年增186%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）月增38.3%（遠高於10年平均的22.3%）、年增125%。
瑞銀預期，由於個人電腦（PC）、移動設備用記憶體庫存修正將於本季結束，供不應求情況將持續到2025年第3季，記憶體市場前景仍具韌性。DRAM均價第3季預估將季增12%、第4季季增10%。NAND第3季預估將季漲10%、第4季季增5%。
在全球半導體供應鏈中，瑞銀看好19檔股票，都給予「買進」評等。其中，美股有八檔（包括超微、輝達、美光、德儀等），台廠則占四檔，即台積電（目標價1,200元）、聯發科（1,550元）、鴻海（260元）、廣達（400元）。
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