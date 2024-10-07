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電信業者電費成本轉嫁？消費者不用怕IDC影響較大

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

經濟部新一波產業電價調漲將於10月16日上路，電信業等68個產業都會同步調整，電信三雄總經理多數認為，電價上漲會對獲利造成影響，盡量不把成本轉嫁給消費者電信資費，但相對用電較多的IDC業務，本來就與客戶協商採取「浮動電價」的方式，影響較大。

中華電信（2412）總經理林榮賜今日出席論壇後表示，碳費徵收和電價上漲都是國家政策，中華電信積極配合。

但林榮賜坦言，「是壓力也是成長」，將促使企業更積極節電，尤其在AI趨勢下，IDC資料中心相當耗電，必須導入新科技協助節電，此外也可透過AI幫助企業節電，例如基地台AI選址，或是AI監控，然後動態調整網路資源等。

至於電價上漲，會不會調漲消費者的電信資費或企業客戶價格，他表示，將綜合考量，「不會把所有成本轉嫁消費者」，內部持續討論如何把電價影響降到最低。

台灣大（3045）總經理林之晨今日出席台灣大哥大「日月潭花火音樂會」記者會，林之晨表示，適度的調整（電價）是好的，也會鼓勵大家節電，並更積極討論綠能等應用。

今年初林之晨就曾就電價調漲議題指出，消費者等電信資費不會受影響。林之晨今日指出，電價成本會先反映在資料中心IDC機房，因為IDC電力費用的計算是跟著電價浮動的，但消費性產品則是固定資費，較難有浮動性調整。

日前遠傳（4904）總經理井琪也曾指出，遠傳每年用電約6億度，其中行動基地台及網路設備占四分之三，電價調漲對每股稅後純益（EPS）一定會有影響，但會盡量不要轉嫁給消費者。

以電信業來說，除了基地台及電信設備是用電大宗以外，企業客戶應用的IDC資料中心除本來就是高耗電的應用外，隨著AI興起，算力需求高漲，用電也持續增加。

由於電價成本占整體IDC成本高，業者指出，簽約時多會加上「電價條款」，因應電價漲幅，售價也會一併調整，藉此降低電價上漲的營運風險。

是方（6561）是台灣少數以IDC營運為主的公司，與客戶簽約時都會加上電價條款，電價調漲超過一定幅度，就會反應在價格上。

據了解，一般IDC業者針對電價調整，在3%至5%漲幅內都會自行吸收，但高於此漲幅則需轉嫁給客戶。

IDC 消費 電價

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中華電：內部實施碳費已2年 1噸1600元預作準備

談電價上漲成本 林之晨：會先反映在IDC機房

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