台灣音樂串流首家推出AI功能 KKBOX「AI 歌單」登場

亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技 KKCompany Technologies，旗下音樂串流品牌 KKBOX 結合集團多年累積的創新 AI 科技，推出「AI 歌單」全新功能，成為台灣市場首個導入 AI 功能的音樂串流平台。用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，無論以何種描述方式，AI 都能依據聆聽行為、曲風搭配、情境選曲等元素判斷，量身打造專屬的個性化歌單。

KKBOX成立於2005年，擁有破億首的音樂曲庫，近年來鼓勵用戶加入分享音樂聆聽行列，打造用戶的聽歌體驗。KKBOX 「為你打造」的個人化頁面，依據用戶的聆聽行為推薦歌單，例如「因為你常聽」、「你的藝人之選」、「挖掘新歌」、「隨機專屬推薦」、「每日合輯」等個性化功能皆長期深受用戶喜愛，讓音樂成為生活中不可或缺的陪伴。

KKBOX運用AI技術結合音樂推薦系統，融合專業編輯團隊累積20年的選歌功力，訓練出獨特「AI 歌單」功能，用戶只要於 KKBOX App「為你打造」頁面點擊 AI 歌單功能，輸入一段簡單的指令或情境描述文字，用各種方式形容當下想聽的音樂。AI 歌單功能即可推薦對應情境的建議歌單，讓用戶輕鬆聆聽與隨手收藏。此功能不僅幫助用戶進一步拓展在平台中的音樂聆聽範圍，發掘過往從未嘗試的音樂風格或隱藏歌手，也能夠重溫當年的經典歌曲，使音樂體驗更加多元。「AI 歌單」功能，目前為 Beta 版本，邀請全民一起搶先體驗。