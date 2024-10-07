遠傳攜東海大學 以生成式AI賦能製造業打造綠色供應鏈

全球淨零碳排對台灣主要出口產業帶來衝擊，為協助中台灣製造業實踐低碳轉型，遠傳（4904）繼與東海大學簽訂合作備忘錄（MOU），7日在東海大學產學與育成中心推動下，前進台中工業區，共同舉辦「淨零智鏈：生成式AI賦能打造綠色供應鏈」講座，盼以生成式AI賦能，助力製造業打造綠色供應鏈。

東海大學工學院院長黃欽印、遠傳新創加速器夥伴-永訊智庫創辦人暨執行長李振北、及遠傳電信的專家顧問群分享，協助中台灣企業善用最新的生成式AI等數位工具，加速數位淨零雙轉型，打造綠色供應鏈，並培育綠領永續人才。

遠傳企業暨國際事業群副總高煥元表示，遠傳以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術落實低碳營運，並由內而外發展出綠色資通訊解決方案，協助企業、政府及校園加速淨零的步伐。生成式AI降低企業導入AI的門檻、促進AI轉型的進程，遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥伴（LSP），將以自身全方位導入生成式AI的實踐經驗，以及整合IT x CT x OT的服務能量，協助企業導入生成式AI以達成員工賦能、降本增效、永續營運等目標，並透過東海大學深耕在地的影響力，攜手推動中台灣產業聚落加速綠色轉型。

黃欽印表示，東海大學近年來致力推動永續淨零，包括從2022年起籌劃建造智慧碳中和園區，及開設特色永續課程與碳管理學程，也致力於搭建產學合作平台，藉由東海的地緣優勢，鏈結中台灣企業推動產學合作交流及技術示範驗證。很高興能與同樣致力於永續淨零發展的遠傳電信結盟，並借重遠傳在數位轉型的實踐經驗與服務能量，助力東海智慧校園加速轉型，並擴大人才培育與產業影響力，共同邁向淨零世代與永續未來。

面對2050淨零目標的挑戰，遠傳指出，深知中小企業在永續轉型上可能面臨的困難，遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），協助台中的製鞋設備領導品牌鉅鋼機械，於全廠推動可視化智慧能源管理系統，即時改善高耗能用電。2023年初導入後，節省超約費用高達90%，獲「112年經濟部節能標竿獎－中小企業組金獎」。相關經驗不僅可協助製造業輕鬆邁出節能減碳的第一步，並藉由數據化訂定中長期的減碳策略。

面對碳排有價的時代來臨，遠傳表示，攜手新創加速器夥伴「永訊智庫」，協助中小企業利用AI與搜尋引擎技術建立ESG資料庫，同時遠傳EMS系統已整合永訊智庫雲偵碳系統，不僅即時蒐集碳排相關數據，永訊智庫的系統亦導入生成式AI，可輔助快速生成溫室氣體盤查報告書，是國內首創整合EMS、碳盤查與生成式AI的一站式服務，是資源與人力較缺乏的中小企業碳管理「神器」。

遠傳強調，長期投入ESG，以科技力結合電信本業，推動「低碳營運」，亦發揮產業影響力，積極強化供應鏈韌性。於今年8月領先業界發布首本《供應鏈永續報告書》，不僅是全台首本內容經第三方單位查證的供應商報告書，也是全台唯二發布該報告書的企業，展現出打造永續供應鏈的願景和努力。各項ESG永續實踐也受到國內外的指標性ESG評鑑肯定，包括以全球電信業第一名的成績入選道瓊永續世界指數（DJSI World），以及獲得國內永續最高榮譽「行政院國家永續發展獎」、連兩年榮獲天下雜誌「天下永續公民獎」電信業冠軍。