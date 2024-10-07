台灣大加速企業客戶布局 總座林之晨：AI是成長關鍵

台灣大哥大（3045）總經理林之晨今日出席日月潭花火節前記者會，面對媒體提問日前台灣大入股精誠，也讓台灣大對於企業客戶布局，從保守轉向加速布局。林之晨分析，過往市場看好5G將驅動企業專網需求，但實際需求低於市場預估，但在AI驅動下，未來十年企業客戶將大幅成長，關鍵鎖定在AI、算力、模型、數據處理以及資安，台灣大與精誠除深耕台灣市場，更將攜手拓展東南亞。

台灣大日前斥資39.7億元，取得精誠資訊11.86%的股權。林之晨表示，精誠是資訊服務業產業龍頭，也是台灣最大系統整合集團，年營收超過300億元，遠超過市場第二及第三名的總和，台灣大與精誠接觸超過一兩年，雙方在客戶產品技術及研發上互補。

林之晨指出，台灣大企業客戶主要採購台灣大的通訊服務（CT），需要精誠的資訊服務（CT），進入AI時代，CT、IT將出現大幅度整合，需要ICT整合服務，雙方可望發揮一加一大於二的效益，而雙方對於國際市場也有很大期待。

林之晨分析，精誠及台灣大客人都在東南亞發展，需要產品及服務也需要雙方（台灣大與精誠）整合，此外，雙方對於企業市場布局都很初期，需要加速布局。至於是否需要成力合資公司前進東南亞市場，林之晨語帶保留，觀察需求，如果有好消息，再公告，目前東南亞布局正緊鑼密鼓討論。

至於台灣大是否加碼對精誠持股，林之晨則指出，不排除任何可能。

市場也關注過去台灣大對於企業客戶布局較於保守，入股精誠也代表對於未來搶進企業客戶市場的重點宣示，林之晨也看好，未來企業客戶市場可望加速成長。

林之晨認為，AI趨勢讓所有企業都需要AI算力以及相關部署，未來十年，AI企業轉型成為AI企業，也是未來企業客戶市場的關鍵，更是適合台灣大的切入點，近期台灣大AI布局以聲音、客服以及企業客戶內部營運相關需求，除了自主研發，也將攜手合作夥伴組成解決方案。

近年台灣大也加速在企業客戶市場合作夥伴布局，林之晨表示，台智網、萬里雲、精誠以及輝達（NVIDIA）都是台灣大搶進企業市場重要的合作夥伴，過去台灣大除與NVIDIA合作雲端遊戲，同時也攜手合作GDN，鎖定企業客戶對於數據加速的需求。

目前台灣大來自電商貢獻營收占比約58%，電信與其他約42%，林之晨指出，近期觀察國際趨勢，電商走過新冠肺炎疫情後12至14個月的低速成長期，後疫情時代，可望有一段高速成長期，希望集團旗下各個事業群，都有健康成長的狀況。

台灣5G開台後，市場一度期待5G除驅動一般消費客戶升級，也可望以5G專網搶進企業市場。林之晨指出，目前5G應用仍有95%為消費客戶，企業占比仍短，而5G企業專網需求也遠慢過原本想像，因為有無線網路等各種可取代的傳輸技術，但合併台灣之星後，台灣大在頻譜整合應用在5G專網市場上可望有一定優勢，未來企業需求，不純然以5G專網為主，還要包含資安及AI等。