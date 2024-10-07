宏達電2024 VIVE XR & AI Innovation Day 台日齊登場
宏達電（2498）表示，日前舉辦「2024 VIVE XR & AI Innovation Day」台灣及日本場，吸引數百家來自台灣及日本科技、娛樂、教育、醫療等多個領域企業廠商參與，相互交流探索如何透過5G、XR與AI創新技術推動企業數位轉型與沉浸式應用的發展。
活動除展示 VIVE Focus 系列最新產品VIVE Focus Vision，透過其各項功能展示虛實融合跨領域創新應用，包括與台灣知名Vtuber璐洛洛經紀公司及日本Hikky株式會社合作展示的「VR社交應用及全身定位追蹤技術」、日本Miracle Mile合作展示「MR Vtuber應用」，以及展示「VIVE大場域實景娛樂應用」等創新技術，展示這些技術如何開創新型態展演、娛樂體驗。
宏達電表示，全新VIVE Focus Vision專為高階玩家和企業用戶設計，帶來全新的沉浸式體驗。該裝置同時支援獨立運行與PC VR DisplayPort 兩種模式，呈現更銳利無失真圖像和更快速反應時間。此裝置具備5K解析度、120度廣視角、90Hz更新率（預計年底將支援120Hz）、內建自動瞳距調整和眼球追蹤技術，提升多人共享使用的便捷性及更多元的體驗。全彩透視鏡頭搭配深度感知器則可增強MR混合實境中的真實感，適合娛樂、教育、工業訓練等應用推廣。
VIVE Focus Vision可滿足次世代娛樂、社交、學習與訓練應用的全方位需求。即日起開放預購，並提供遊戲大禮包：包含VIVE影音串流套件（相容 DisplayPort模式）、3款熱門精選一體機遊戲（其中包含今年即將推出3A遊戲大作Metro Awekening），以及強檔遊戲包3選1（PC VR狂野遊戲包、PC VR傳奇遊戲包及混合實境遊戲包，每組內含4或5款遊戲）。
在展會中，宏達電並與MSI電競筆電強強聯手，藉由MSI Vector 17 HX A14V的強大效能VIVE Focus Vision在DisplayPort模式下可以充分發揮高效能，提供低延遲的SteamVR™遊戲體驗，讓玩家能以極快的回應速度享受流暢的遊戲環境。
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