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普萊德前進工業轉型亞太區博覽會 驅動智慧永續新動能

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）於2024年10月14日至10月16日將首度前進「新加坡工業轉型亞太區博覽會（ITAP）」，ITAP被稱為為指標性德國漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）的亞太版，將強打工業自動化、工業物聯網、工控5G專網、AIoT一系列解決方案等，普萊德指出，將提供呼應永續發展目標並兼具高速、安全且穩定的網路基礎建設解決方案，形塑永續製造新未來。

基於工業場域對於物聯網建置以及高速、穩定網路傳輸的需求，普萊德指出，展示完整的智慧製造解決方案，例如加速物聯網建置的工業級RS232/RS422/RS485串列轉乙太網伺服器系列、高效布建工控網路的EtherCAT整體解決方案與全系列自動化控制Modbus TCP通訊設備，同步也包含為智慧工廠、智慧製造系統、倉儲、物流等應用打造，提供高速且安全的網路基礎建設和聯網通訊的5G NR IoT光纖資安閘道器，為工業4.0奠定穩健的基礎。

普萊德表示，持續專注於創新技術的研發，推出奈秒等級時間敏感型10G TSN網管交換器，提供低延遲、高效率的端到端通訊傳輸；並可藉由全新支援PROFINET高速傳輸的低功耗PoE網路傳輸方案工業級迷你型4埠高速PoE+乙太網路交換器打造彈性且可靠的網路基礎建設。

為加速落實智慧工業應用，普萊德強調，透過創新的智慧聯網管理方案AIoT應用管理平台NMS-AIoT一站式整合環境感測及能源監控，結合感測器、工業級LoRaWAN IoT閘道器，以及工業級LoRaWAN節點控制器等設備即可掌握來自不同工業環境中的感測器數據，如用電、漏水、溫溼度、二氧化碳濃度、光感應和門禁等，並能藉由可視化智慧儀表板監測能源使用現況，有效幫助企業落實減碳策略，全面呼應永續發展目標。此平台已榮獲COMPUTEX官方獎項2024 Best Choice Award類別獎和科技永續獎雙項殊榮。

此外，普萊德表示，將諸多適用於工業自動化範疇的產品，例如工規乙太網路基礎建設與支援10G高速傳輸的解決方案、可即時遠端管理多項設備的普萊德跨域網路中央管理平台（UNC-NMS），以及軟體定義廣域網路（SD-WAN）的資安防護解決方案等，建構安全、高效、高速的工業生態系。

普萊德

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